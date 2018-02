Kabarett mit Götz Frittrang

Dinner & Comedy - Wiener Rathauskeller

Dinner and Comedy im Wiener Rathauskeller

Am 15. März darf im Wiener Rathauskeller bei der Dinner & Comedy Show mit Götz Frittrang herrlich geschlemmt und herzlich gelacht werden.

Was ist das Rezept für einen genussvollen Abend? Man nehme eine stilvolle und gemütliche Location und reiche dazu ein köstliches Menü, das jedem feinen Gaumen schmeichelt. Das Ganze garniere man mit einer kräftigen Portion Schmäh und Voilà: Fertig ist der Dinner & Comedy Showabend im Wiener Rathauskeller! Am 15. März 2018 ist Kabarettist und Satiriker Götz Frittrang zu Gast. In seinem Programm „Götzseidank“ geht es um den ewigen Konflikt zwischen Alt und Jung, die neue Volkskrankheit „Phantomvibrieren“, Kindererziehung und vieles mehr.

Schlemmen und schmähtandln

Neben der Unterhaltung ist natürlich auch für das leibliche Wohl des Publikums bestens gesorgt. Seit jeher steht der Wiener Rathauskeller für genussvolles, traditionelles Essen mit modernem Touch und sein besonderes Ambiente. Und auch mit dem 3-gängigen Showabend Menü macht der Rathauskeller seinem Ruf wieder alle Ehre: Zur Vorspeise gibt es Lachstartar und geräucherte Lachsrosen mit mariniertem Winter-Blattsalat, Olivenemulsion und Kapernbeeren. Danach zart rosa gebratenes Rinderfilet mit gebratener Garnele, glacierten Kohlsprossen und Erdäpfelgratin. Als Dessert wird hausgemachtes Tiramisu mit Schlagobers und frischer Minze gereicht.

STADTBEKANNT wünscht:

Bon Appetit und viel Spaß!

Auf einen Blick:

Wo Wiener Rathauskeller, Rathausplatz 1, 1010 Wien

Wann Einlass ab 18:00 Uhr, Service-Start um 18:15

Preis Euro 79,- pro Person für Show und 3-Gang-Menü

Reservierung rhk-sales@wiener-rathauskeller.at oder direkt im Wiener Rathauskeller

Sponsored

Wiener Rathauskeller Rathausplatz 1

1010 Wien

+43 50 876 1001

www.wiener-rathauskeller.at Rathausplatz 11010 Wien+43 50 876 1001

Weitere Artikel

« Potenzmittel des Grauens Freikarten für Dinner & Comedy »