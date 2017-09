Japannual Eröffnungsfilm

Close Knit Japannual

Dieses Jahr finden in Wien von 2. bis 5. Oktober die ersten Japanischen Filmtage statt. Ihr könnt 1×2 Tickets für den Eröffnungsfilm gewinnen!

Man kann Japan in Wien auf verschiedenste Weise erkunden. Heuer finden die Japanischen Filmtage vom 2.-5. Oktober zum ersten Mal statt. Die Österreichisch-Japanische Gesellschaft organisiert das Festival und es wird eine Vielzahl an japanischen Filmen gezeigt. Von Anime bis hin zu Klassikern – der japanischen Filmkultur wird im Filmcasino Wien eine Plattform geboten. Die Filme werden allesamt in Originalsprache mit englischen Untertiteln gezeigt!

2.-5. Oktober 2017

Filmcasino Wien

Margaretenstraße 78

1050 Wien

Tickets 8,- Euro / 45,- Euro (Festivalpass)

Eröffnungsfilm

Close Knit heißt der Eröffnungsfilm des ersten Japannuals, der am Donnerstag, den 2. Oktober um 19:30 Uhr im Filmcasino gezeigt wird. Hier ein Einblick in den Inhalt des Films:

Es ist nicht das erste Mal, dass die 11-jährige Tomo an der Arbeitsstätte ihres Onkels Makio auftaucht und um Hilfe ansucht. Ihre Mutter scheint dieser Rolle nicht gewachsen zu sein oder zumindest die Aufgaben einer Alleinerzieherin sehr frei zu interpretieren. Sehr zu Lasten der kleinen Tomo-chan, die, vielfach auf sich selbst gestellt, sich nur von Onigiri Reisecken aus dem Konbini-Supermarkt ernährt, umgeben von den Resten der jeweiligen Nacht, die ihre Mutter so durchgemacht hat. Onkel Makio beschließt daraufhin, die Sache diesmal in die eigene Hand zu nehmen und bietet Tomo an, vorübergehend bei sich und seiner Lebensgefährtin einzuziehen.

Ihr könnt 1×2 Tickets für den Eröffnungsfilm gewinnen. Die Tickets müssen eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn abgeholt werden, sonst werden sie weiterverkauft! Teilnahmeschluss ist der 29. September 2017!

