Japanische Restaurants in Wien – Teil 2

o.m.k. Suppe Maki (c) STADTBEKANNT

Japanisch zum Mitnehmen

Wer schon unseren ersten Teil der Japan-Reihe entdeckt hat, weiß dass es zahlreiche Japaner zum Reinsetzen gibt – jetzt widmen wir uns den etwas kleineren Lokalen, die mindestens genauso gute Speisen am Programm haben, aber meist nicht so viel Platz und deswegen gibt’s hier das Meiste to go!

SUK Sushi-Bar

Kaum größer als ein Kebapstandl oder eine Würschtlbude, erweckt die SUK Suhi-Bar nicht wirklich einen einladenden Eindruck. Wer aber das Sushi und Maki dort probiert hat, weiß: ein Besuch zahlt sich aus. Wer vor allem auf Preis und Qualität Wert legt, wird in Wien so schnell keine zweite Sushi-Bar wie das SUK finden. Die Abstriche macht man dann eben in Sachen Ambiente und Innenarchitektur, was das charmante und familiäre Flair, und natürlich das leckere Sushi, schnell wieder wett machen.

SUK Sushi-Bar

Linke Wienzeile 22

1060 Wien

Kuishimbo

Ähnlich klein und ähnlich gut ist ein Nachbar der SUK Sushi-Bar. Das Kuishimbo an der Linken Wienzeile 40. Die wenigen Plätze kann man an der Theke einnehmen oder im Sommer vor dem Lokal. Oder man bestellt sich die authentischen japanischen Gerichte mit klingenden Namen wie Donburi, Takoyaki, Onigiri oder Okonomiyak einfach zum Mitnehmen.

Kuishimbo

Linke Wienzeile 40

1060 Wien

o.m.k

Wer keine Zeit hat, sich in ein japanisches Restaurant zu setzen aber trotzdem fernöstlich auf hohem Niveau speisen will, der dürfte sich in das o.m.k verlieben. Alles funktioniert sehr einfach und schnell, schließlich ist es speziell für die Mitnahme konzipiert. Nur bei ein paar gekennzeichneten Speisen soll man vorher anrufen, damit man nicht warten muss. Im Lokal kann man sich übrigens auch mit japanischen Utensilien und Accessoires eindecken!

o.m.k

Praterstraße 15

1020 Wien

Matcha Komachi

Das Matcha Komachi in der Operngasse bietet Japanisches sowohl für einen schnellen Snack oder die Mittagspause, als auch für ein etwas ausgiebigeres Abendessen. Die Speisekarte umfasst viele Spezialitäten und vor allem beim Sushi haben wir uns überzeugen lassen. Die Gerichte werden sehr liebevoll angerichtet und das Service ist kompetent und unkompliziert. Wir kommen gerne wieder!

Matcha Komachi

Operngasse 23

1040 Wien

Hier geht’s zum ersten Teil unserer Reihe: Japanische Lokale zum Reinsetzen!

STADTBEKANNT



Weitere Artikel

« Japanische Restaurants in Wien – Teil 1 Koreanische Restaurants in Wien »