Japanische Restaurants in Wien – Teil 1

Japanisch zum Reinsetzen

Wir haben für euch die besten japanischen Lokale gesucht und gefunden. Und dabei kommen wir nicht mit einem Artikel aus – wir haben sogar zwei! Im ersten Teil unserer Japan-Reihe widmen wir uns den Restaurants, wo es sich gut sitzen lässt und natürlich gut speisen!

Okra

Im Karmeliterviertel hat sich Wiens wohl bekanntester Asia-Koch Wolfgang Krivanec mit seinem kleinen Lokal Okra niedergelassen um seinen Kunden nicht wie sonst in der Kochschule das Zubereiten von Sushi und anderen asiatischen Speisen beizubringen, sondern um zu bekochen. Dabei kommt Sushi ebenso auf den Tisch wie Ramen oder Feines vom Holzkohle-Robata Grill. Die Einrichtung ist schlicht, es ist wenig dekoriert, aber das Wichtigste ist da: offene Küche, einfache Tische und Sesseln und der Chef persönlich, der nicht nur kocht, sondern auch Empfehlungen abgibt und sich auch flexibel präsentiert, wenn es um Sonderwünsche geht! Reservieren nicht vergessen!

Okra

Kleine Pfarrgasse 1

1020 Wien

Sakai

Das Sakai in der Florianigasse begrüßt den hungrigen Gast schon von weitem mit wehenden blauen Tüchern, unter welchen er sich hindurchducken muss, um in das japanische Restaurant zu gelangen. Belohnt wird er mit klassischer, edler Schlichtheit, in welcher sich die Räume präsentieren: Unaufdringliche Farben und weiße Schiebetüren versprechen „Taste of Japan“ in ruhiger Atmosphäre. So lässt sich entspannt durch die Menükarte blättern. Jeden Sonntag gibt es zudem einen Brunch mit Sushi-Buffet.

Sakai

Florianigasse 36

1080 Wien

Hidori

In der Burggasse findet ihr einen Japaner, der eher für einen abendlichen Dinner-Besuch geeignet ist, als für ein schnelles Sushi to go. Erstens sind die Sitzgelegenheiten ziemlich cool (so quasi am Boden – seht selbst!) und zweitens steht einfach viel viel mehr auf der Speisekarte als nur Sushi. Man muss sich diesen Abend aber auch leisten wollen, denn die Preise sind für die doch recht klein gehaltenen Portionen eher angehoben.

Hidori

Burggasse 89

1070 Wien

Karma Ramen

In der Wienzeile hat sich ein rotbärtiger Russe aus Moskau niedergelassen um eine japanische Ramen Bar zu eröffnen. Vier verschiedene Ramen Varianten hat er im Angebot und allerlei Vorspeisen, Nachspeisen und Cocktails sowie weitere Gerichte auf der Abendkarte. Die Qualität passt, auch wenn der Geschmack ruhig intensiver sein könnte. Auch das Lokal selber ist einladend gestaltet mit vielen japanischen Mangas und Zeichnungen, sowie japanischen Fahnen und einer langen Bar mit Blick in die offene Küche. Nicht direkt sichtbar, aber dennoch anwesend ist zudem eine große Portion Karma, an das man unbedingt glauben sollte!

Karma Ramen

Rechte Wienzeile 2A

1050 Wien

Sosaku

Wem Take-Away Sushi nicht wirklich zusagt, dem sei ein Besuch im Sosaku in der Neustiftgasse ans Herz gelegt. Hier gibt’s Sushi und Maki in sehr noblem Ambiente und von höchster Qualität. Lieblich angerichtet und frisch zubereitet liegen die Röllchen am Teller und man hat fast Angst, das Gesamtbild zu zerstören, wenn man sie isst. Mittlerweile hat auch die Sosaku Bar direkt nebenan eröffnet und seither wird Sushi am besten mit Cocktails genossen. Falstaff und Tafelspitz haben das Lokal auch schon für sich entdeckt – von daher kann man eigentlich nur sagen: Eine klare Empfehlung!

Sosaku

Neustiftgasse 24

1070 Wien

Unkai

Das japanische Restaurant Unkai, was so viel bedeutet wie „Wolkenmeer“, befindet sich im 7. Stock des Grand Hotels am Kärntner Ring. Die authentisch japanische Küche kann nun schon seit über 15 Jahren dort genossen werden und neben dem luxuriösen Restaurant im Dachgeschoss bietet außerdem auch die Sushi-Bar im Erdgeschoss eine nette Auswahl an Bento Boxen und Sushi. Für besonders Japan-Interessierte finden im Unkai außerdem auch Sushi-Kochkurse statt.

Unkai / Unkai Sushi

Kärntner Ring 9 (im Grand Hotel Wien)

1010 Wien

ON Market

Exzellente asiatische Speisen werden im ON-Market serviert, das sich an der Linken Wienzeile – also mehr oder weniger direkt am Naschmarkt – befindet.Die Speisekarte reicht von ausgefallenen Nudel- und Reisvariationen über seltene Fleischgerichte bis zum hochwertigen Sushi. Hier wird aber nicht nur exzellent aufgekocht, auch das Ambiente überzeugt. Modernes Design, eine großzügig ausgelegte Bar und unkompliziert aneinander gereihte Tische und Stühle gegenüber besagter Bar ergeben eine asiatisch-wienerische Kombi, die Gefallen findet.

ON Market

Linke Wienzeile 36

1060 Wien

Weiter geht’s mit unserem zweiten Teil der Japan-Reihe: Japanisch zum Mitnehmen!

