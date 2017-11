Internationales Literaturfestival Erich Fried Tage

Ach! Reden über die Liebe

Liebe, dises merkwürdige Spiel des Herzens, kennt viele Spielarten. Sie kann wunderbar sein, ja extatisch, aber auch bitter, schmerzvoll oder fürchterlich kompliziert.



„Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, sang Marlene Dietrich 1930 – und die Erich Fried Tage folgen 2017 ihrem Beispiel. Unter dem Titel Ach! Reden über die Liebe holt das Internationale Literaturfestival von 28. November bis 03. Dezember eine Reihe von hochkarätigen internationalen Gästen nach Wien, um unterschiedlichste Facetten, Formen und Farben von Liebe zu präsentieren und diskutieren. Gleichzeitig darf sich das Publikum auf zahlreiche Österreichpremieren freuen!

Ein buntes Programm

Das sechstägige Festival kann mit einem umfangreichen Potpourri aus Lectures, Lesungen, Buchpräsentationen, Konzerten und Gesprächen aufwarten. Kein Wunder, ist doch die Liebe nicht nur das Salz in der Suppe unseres Lebens, sondern auch das Lebenselixier für Literatur- und Kunstschaffende!

Den Start macht am 28.11.2017 der Vortrag der britischen Autorin Jeanette Winterson, in dem das Festivalthema vorgestellt werden soll. Am 30.11.2017 werden mehrere europäische Prosa-Neuerscheinungen erstmals in Österreich präsentiert, darunter „Sieben Küsse“ von Peter von Matt (CH) „Schlafen werden wir später“ von Szuzsa Bánk (D) und „The Nothing“ von Hanif Kureishi (GB).

Liebeslieder, Lyrik und eine Menge Bilder

Der darauf folgende 1.12.2017 steht hingegen ganz im Zeichen der Lyrik: Die österreichische Singer-Songwriterin Clara Luzia wird hier ebenso auf der Bühne zu bewundern sein wie die US-amerikanische Musikerin Sophia Kennedy, die 2017 ihr fulminantes Debütalbum vorgelegt hat. Fans von Liebeslyrik können sich auf die Darbietung von Werken aus der Feder von Friederike Mayröcker, Oswald Egger und Jan Wagner freuen.

Am 2.12.2017 bewegt sich der Fokus weg von der Musik hin zum Bild. Graphic Novels von den US-Stars Scott McCloud und Craig Thompson werden vorgestellt, ebenso Ulli Lusts (A) Band „Wie ich versuchte, ein guter Mensch zu sein“. Ebenfalls am 2.12. stellt der US-Autor Mark Z. Danielewski sein neues experimentell-originelles Prosawerk „The Familiar“ vor.

Und der Erich Fried Preis 2017 geht an …

… die bildende Künstlerin und Autorin Theresa Präauer aus Österreich! Am 3.12., dem letzten Tag des internationalen Literaturfestivals, kommt es zur feierlichen Verleihung des hochdotierten und prestigeträchtigen Preises. Die Laudatio wird der Juror Franz Schuh halten, darauf folgt die Rede der diesjährigen Erich Fried Preisträgerin.

Genauere Infos zu Programm und Terminen findet ihr hier!

