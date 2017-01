Interior Stores im 6. Bezirk

Kellerwerk (c) STADTBEKANNT Moser

Wohndesign in Mariahilf

Ihr seid auf der Suche nach einem individuellen Möbelstück? Wir wissen, wo ihr die schönsten Möbel und Dekogegenstände im 6. Bezirk bekommt!

In Mariahilf findet man so manch coolen Interior Store. STADTBEKANNT war im 6. Bezirk unterwegs und verrät euch wo ihr die stylischten und ausgefallensten Möbelstücke ergattern könnt. Da macht Möbelshoppen richtig Spaß!

wohnzeile 4

Lässige Uhren an den Wänden, ausgefallene Stehlampen, bunte Tische und elegante Regale. Das alles mischt sich unter die Möbelauswahl im Geschäft mit dem Namen „wohnzeile 4”, was sich auch von der Lage an der Linken Wienzeile ableitet. Hier werden sorgfältig ausgewählte Designerstücke verkauft und Wohnlichkeit macht sich breit. Da macht Möbelshoppen Spaß! Und wie das Team der wohnzeile 4 ganz passend auf der Website schreibt: „Die wohnzeile 4 ist kein gewöhnliches Möbelgeschäft, sondern ein Nahversorger in Sachen Design.”

wohnzeile 4

Linke Wienzeile 4

1060 Wien

Nanna

In der Barnabitengasse hat Martina Höller ihren Traum erfüllt und das “Nanna” eröffnet. Der Name kommt von der nordischen Göttin der Intuition. Sie wacht über das Einrichtungsgeschäft, in dem skandinavischen Möbel und Wohnaccessoires in warmen Farben zu finden sind. Ausgewählte Stücke, wie Geschirr, Regale oder Decken der Marken Bloomingville oder House Doctor sind hier zu finden. Mit viel Liebe und Intuition wurden ganz besonders schöne Produkte ausgesucht und in einen wundervollen Geschäftsraum gepackt. Vorbeischauen lohnt sich!

Nanna

Barnabitengasse 8A

1060 Wien

Vintagerie

Du hast keine Lust darauf, dass deine Wohnung aussieht wie jede andere? Du stehst auf gewisse Designepochen und möchtest dir mit einem ganz besonderen Stück eine Freude machen? Dann auf in die Vintagerie. Der geräumige Möbel- und Einrichtungsladen in der Nelkengasse birgt nämlich so manches Schmankerl: Ob Couchtischerl und Bücherschränke im Stil der klassischen Moderne, französische Jieldé-Lampen im Industriestil oder kunstvolle Luster aus Murano-Glas, zum Schauen und/oder Kaufen gibt’s allerhand!

Vintagerie

Nelkengasse 4

1060 Wien

das Möbel

Eigentlich ist das Möbel vielen als Café in der Burggasse bekannt. Ein Café, wo man die Möbel, auf denen man sitzt, gleich kaufen kann. Weil aber nicht alle Möbel als Kaffeehausinterieur geeignet sind und ein Café schlicht und einfach nicht den gleichen Überblick bietet wie ein Schauraum, gibt es auch „das geschäft” des Möbels in der Gumpendorfer Straße. Junge (und meist österreichische) Designer kommen hier zum Zug und ausgefallenen Ideen wird Raum geboten.

das Möbel

Gumpendorfer Straße 11

1060 Wien

QUAS

Wer bei QUAS eintritt, der muss Besonderes für die eigenen vier Wände vorhaben. Hier werden exeptionelle Wohnideen umgesetzt und vage Vorstellungen vom gemütlichen Wohnzimmer in Realität verwandelt. Designermöbel werden hier optimal eingesetzt und ganze Häuser kann man sich zu einer Lebensoase machen lassen. Der Schauraum in der Gumpendorfer Straße liefert schon mal viele gute Ideen. Also, lasst euch inspirieren!

QUAS

Gumpendorfer Straße 16

1060 Wien

Kellerwerk

Ein gelernter Tischler und eine Ingenieurin zeigen auf der Gumpendorfer Straße, wie schön Upcycling-Möbel und Accessoires sein können: Aus Schallplatten, Tennisbällen, alten Zeitungen und Milchkannen werden im Nu neue, einzigartige Stücke von origineller Strahlkraft. Und die sind nicht nur nachhaltig, sondern auch richtig stylish – siehe etwa die tollen Handtaschen aus recycelten Kaffeesäcken oder alten Lederhosenträgern. Zusätzlich zu den „Kellerwerk”-Designs runden kleine, nachhaltig produzierende Labels das Angebot an Schmückendem, Nützlichem und Modischem ab.

Kellerwerk

Gumpendorfer Straße 48

1060 Wien

Shirins

Einrichtungsgegenstände und Wohnaccessoires, in die man sich wirklich verlieben kann, sind nicht so einfach zu finden. Wenn man bei Shirins sucht, allerdings schon. In dem verträumt-stilvoll gestalteten Einrichtungshaus in der Rahlgasse finden sich zahlreiche Schätze. Von Sofas zum Niederlegen über erleuchtende Lampen bis hin zu Designerstücken von Riviera Maison – wer schon bei Ikea leicht dem Shopping-Rausch verfällt, sollte sich hier besonders in Acht nehmen!

Shirins

Rahlgasse 1

1060 Wien

Wenn euch der 6. Bezirk neugierig gemacht hat, schaut bei unserer Grätzl-Tour durch Mariahilf rein!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Wiens beste Concept Stores Hip Hipster Hurra! Abseits von Fast-Fashionketten: Wiens beste Concept Stores.

hoylimited Beate Anna Hoy entwirft und fertigt unter ihrem Label hoylimited besondere Porzellanstücke, die sich durch Farbminimalismus und Schlichtheit auszeichnen.

ANASA Interior Seit Anfang November hat ANASA Interior geöffnet. Der Fokus liegt hier auf fein ausgewählten mediterranen und eleganten Einrichtungsstücken, die es nicht überall zu

« Corto e Nero