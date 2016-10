Weihnachtsgala-Buffet im Restaurant Borromäus

STADTBEKANNT verlost ein Weihnachtsgala-Buffet für 2 Personen im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel im Wert von 98,- Euro exklusive Getränke.

Am 24.12.2016 von 18:00 bis 22:30 Uhr wird im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel pompös aufgetischt. Um 49,- Euro pro Person kann man sich am reichhaltigen Buffet im Restaurant Borromäus bedienen. Lasst euch schonmal einen Vorgeschmack machen: hausgemachter Dill-Lachs, gedämpfte Riesengarnelen in Pesto und Vitello Tonnato mit Kapernbeeren. Und das war nur die Vorspeise! Weiter geht es mit verschiedensten Salaten, Suppen und natürlich den Hauptgerichten: Lachs im Blätterteig mit Blattspinat, gebratene Ente an Apfelrotkraut, gebackener Weihnachtskarpfen und und und. Als Nachspeise dann noch Kuchen und Bratapfelcrème – das kann man sich schmecken lassen!

Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel

Ungargasse 60

1030 Wien

Weihnachtsgala-Buffet

24.12.2016 18:00 – 22:30 Uhr

49,- Euro pro Person

Reservierungen & Info

+43 1 711 75 8218

imperialrenaissance@renaissancehotels.com

Teilnahmeschluss ist der 19.11.2016.

Imperiales Weihnachtsgala-Buffet STADTBEKANNT verlost ein Weihnachtsgala-Buffet für 2 Personen im Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel. Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT



Imperial Riding School Renaissance Vienna Hotel Ungargasse 60

1030 Wien

+43 1 71175 0

Ungargasse 601030 Wien+43 1 71175 0 Website

Weitere Artikel

« Vienna Marriott Hotel – Weihnachtsgala