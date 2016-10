Stephansplatz (c) Hotel am Stephansplatz

Martinigansl mit Blick auf den Stephansdom

Im Hotel am Stephansplatz wird gebruncht und Martinigansl gespeist! Und zwar am 13. November in der Café Bar ARAGALL. Mit Blick auf den Stephansdom und mitten im Geschehen.

Café Bar ARAGALL

Wer sein Frühstück oder seine Drinks gerne mit Abstand zum Boden einnimmt und noch dazu einen Blick auf Wien von seiner besten Seite haben will, der ist in der Café Bar ARAGALL im Hotel am Stephansplatz genau richtig. Mit Blick auf Wiens Wahrzeichen und mit einer feinen Auswahl an Frühstücks- und Barangeboten kann man hier täglich bis 22:00 Uhr einen Sitzplatz mit Luxus-Aussicht einnehmen.

Martinigansl am Sonntag

Passend zur Ganslzeit lädt das ARAGALL zum exklusiven Martinigansl-Essen am Sonntag den 13. November von 11:00 – 14:00 Uhr. Die Plätze sind streng limitiert und man sollte sich schon früh genug einen Sitzplatz per Reservierung sichern: 01/ 53 405 739 oder office@hotelamstephansplatz.at.

Auf dem Programm steht nicht nur das Frühstücksbuffet sondern zusätzlich auch noch Gänselebermousse, Roastbeef, traditionelle Ganslsuppe, Hirschgulasch, Erdäpfelknödel, Apfelrotkraut, Kastanienreis und natürlich das Martinigansl! Der Preis für dieses einmalige Event beträgt 35,- Euro pro Person und für Kinder unter 14 Jahren sogar nur 15,- Euro.

Cafe Bar ARAGALL

Stephansplatz 9

1010 Wien

Martinigansl-Brunch

13.11.2016, 11:00 – 14:00 Uhr

35,- Euro pro Person (Kinder unter 14 Jahren 15,- Euro)

Reservierungen & Info

office@hotelamstephansplatz.at

Café Bar ARAGALL Stephansplatz 9

1010 Wien

Stephansplatz 91010 Wien Website office@hotelamstephansplatz.at Frühstück

Mo-Fr: 6:30 – 10:00 Uhr

Sa-So: 6:30 – 11:00 Uhr Barbetrieb

täglich: 11:00 – 22:00 Uhr

