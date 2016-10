Hotel am Stephansplatz – Gewinnspiel

Brunch (c) Hotel am Stephansplatz

Martinigansl-Brunch

STADTBEKANNT verlost einen Martinigansl-Brunch für 2 Personen im Hotel am Stephansplatz.

Die Café Bar ARAGALL im Hotel am Stephansplatz trumpft mit einem wunderschönen Blick auf den Stephansdom. Und exklusiv zur Martinigansl-Zeit wird am Sonntag, den 13. November ein Martinibrunch veranstaltet – gewinnt Plätze im Wert von 70,- Euro!

Ausblick und Brunch

Ein wunderschöner Blick auf den Stephansdom, ein umfangreiches Brunch-Buffet und zwei Plätze – reserviert nur für euch! STADTBEKANNT verlost einen Martinigansl-Brunch für 2 Personen im ARAGALL. Das Event findet am 13. November zwischen 11:00 und 14:00 Uhr statt und auf dem Programm steht alles rund ums Gansl! (Zusätzlich zum normalen Brunch versteht sich!). Ambiente perfekt, Aussicht wunderbar und Essen deliziös – was will man mehr.

Wer sich nicht auf das Glück verlassen will: Ein Platz beim Brunch kostet 35,- Euro pro Person und kann unter 01/ 53 405 739 oder office@hotelamstephansplatz.at reserviert werden!

Teilnahmeschluss ist der 2. November 2016!

Hotel am Stephansplatz - Martinibrunch Gewinnspiel Gewinnt einen Martinigansl-Brunch für 2 Personen im ARAGALL. Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

STADTBEKANNT



Café Bar ARAGALL Stephansplatz 9

1010 Wien

Stephansplatz 91010 Wien Website office@hotelamstephansplatz.at Frühstück

Mo-Fr: 6:30 – 10:00 Uhr

Sa-So: 6:30 – 11:00 Uhr Barbetrieb

täglich: 11:00 – 22:00 Uhr

Weitere Artikel

« Eischers Kronenstüberl – Gewinnspiel Heute in Wien: 26.10.2016 »