300 Jahre Maria Theresia

Unter dem Titel „Familie und Vermächtnis“ thematisiert das Hofmobiliendepot / Möbel Museum Wien das mariatheresianische Rokoko am Beispiel von Schloß Schönbrunn, die Heiratspolitik, die Bildpolitik, sowie den Mythos von Maria Theresia als Landesmutter.

Dass gerade das Hofmobilendepot als Ort einer großen Maria Theresia Ausstellung ausgewählt wurde, verwundert kaum. Immerhin hat die Regentin maßgeblich zur Entstehung des Hofmobiliendepots beigetragen. Im Jahr 1747 setzte die Kaiserin erstmals einen Hofmobilieninspektor ein, der mit der Inventarisierung, Pflege und Instandhaltung des Mobiliars beauftragt war. Ursprünglich war das Depot in Schönbrunn angesiedelt, doch Anfang des 20. Jahrhunderts bekam es seinen heutigen Standort in der Mariahilferstraße in Wien-Neubau.

Zahlreiche Exponate – Möbel, Wohnaccessoires und Bilder – geben heute Einblick in das höfische Leben und den vorherrschenden Lifestyle zur Zeit Maria Theresias.

Familie, Bilder und Mythos

Bei einem Ausflug ind Hofmobiliendepot erfahrt ihr, wie es bei Maria Theresia und ihren 16 Kindern privat zuging, wie die Kaiserin es mit der Familienpolitik gehalten hat, und wie die berühmte Heiratspolitik der Habsburger während ihrer Regentschaft ihre Fortsetzung fand. Als Politikerin bewies Maria Theresia vor, während und nach ihren Schwangerschaften eiserne Selbstdisziplin. Die so genannten „Ajos“ und „Ajas“ erzogen ihre Kinder nach minutiös ausgearbeiteten Vorschriften. Was aus den 16 Sprösslingen der Kaiserin wurde und welche Schicksale sie in ihrer späteren Laufbahn erlebten, soll in der Ausstellung näher beleuchtet werden.

Ebenso thematisiert wird außerdem die Bildpolitik der Kaiserin als Legitimationen ihrer Herrschaft: So ließ die Kaiserin etwa Bilder anfertigen, die sie als mütterliche, standhafte Katholikin im Kreise ihrer Familie zeigten. Darüber hinaus war ihr Konterfei auch auf Münzen und Orden abgebildet – als das Herrschaftsgebiet einende Ikone.

Schönbrunner Rokoko

Mit herausragenden Exponaten zum Schloß Schönbrunn als Maria Theresias Lebenswerk wird in der Ausstellung auch das beeindruckende Erbe des sogenannten „mariatheresianischen Rokoko“ in den Fokus gerückt. Umbau, Innenausstattung und Garten ihrer Sommerresidenz werden unter anderem mit Objekten aus der Beletage des Schlosses dokumentiert.

Hofmobiliendepot – 300 Jahre Maria Theresia

Wann 15. März – 29. November 2017, 10:00 – 18:00 Uhr täglich

Wo Andreasgasse 7, 1070 Wien

Wieviel 9,50 Euro Erwachsene / 8,50 Euro Studierende und Senioren / 6,- Euro Kinder unter 18

Tipp Das Maria Theresia Kombiticket ermöglicht den einmaligen Eintritt für alle 4 Standorte und kostet 29,- Euro für Erwachsene und 16,- Euro für Kinder!

