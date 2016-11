Hilton Vienna Danube Waterfront Restaurant (c) Hilton Vienna

STADTBEKANNT verlost ein 3-Gang Dinner inklusive 1 Flasche Wein für 2 Personen im Hilton Vienna Danube Waterfront. Das hoteleigene Restaurant, die Waterfront Kitchen, bietet einen herrlichen Ausblick auf die Donau.

Hilton Vienna Danube Waterfront

Eines der drei Hilton Hotels in Wien ist das Hilton Vienna Danube Waterfront und befindet sich an einer, für Wiens Hotellandschaft immer noch, einzigartigen Stelle. Nämlich direkt am Wasser der Donau. Bei der Station Stadion ist das Hotel nur wenige Gehinuten vom Messezentrum und vom Ernst-Happel Stadion entfernt. In unmittelbarer Nähe der Donau, kann man hier eine ruhige Auszeit auf Reisen verbingen, ist aber trotzdem in 7 U-Bahnminuten im Stadtzentrum. Besonders für Kongresse und Geschäftsreisende ist das Hilton Vienna Danube Waterfront durch die leichte erreichbarkeit des Flughafens sehr geeignet.

Waterfront Kitchen

Zu gewinnen gibt es für euch ein 3-Gang Dinner inklusive 1 Flasche Wein für 2 Personen im Hotelrestaurant Waterfront Kitchen. Das Restaurant bietet mediterrane und traditionelle Speisen, am Sonntag findet ein ausgiebiger Brunch statt und besonders im Sommer ist die Terrasse ein hervorragender Ort um den Sonnenuntergang an der Donau zu beobachten.

Teilnahmeschluss ist der 15. Dezember 2016!

Hilton Vienna Danube Waterfront Dinner - Gewinnspiel Gewinnt ein 3-Gang Dinner inklusive 1 Flasche Wein für 2 Personen im Hilton Vienna Danube Waterfront. Ja, ich stimme den Gewinnspiel-Teilnahme-Bedingungen zu. Ja, ich möchte den Stadtbekannt Newsletter erhalten. schließen Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.

