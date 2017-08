Heute in Wien: 9.8.17

Tagestipps 9 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Der Mittwoch startet mit einem gemütlichen Frühstück im Prater, geht über einen interessanten Workshop zum Thema Pflanzen, wird uns definitiv noch ein Lachen auf die Lippen zaubern und endet mit ausgelassener Festivalstimmung.

Den Tag im Prater beginnen

Unser erster Weg führt heut in die Hauptallee, wo der Tag mit Entspannung im Grünen am besten anfängt. Müsli, Melange und ofenfrisches Gebäck tun ihren wesentlichen Beitrag dazu.

Meierei im Prater

Wo Hauptallee 3, 1020 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Talk to my plant!

Wer sich schon immer gerne mal mit Ficus Benjamini und Co. unterhalten hat und mehr über das, was Pflanzen sehen, hören und fühlen erfahren möchte, sollte heute im MUMOK vorbeischauen. In einem Workshop von Künstler Peter Phobia kann man noch einiges dazu lernen und ausprobieren.

What plants talk about

Wo MUMOK Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 16:00– 19:00 Uhr

Wieviel 4,- Euro

Lachen erwünscht!

Für alle, die sich das Lachen nur ungern verkneifen und sich dabei gleich mal im Lachyoga versuchen möchten, wird der Augarten heute zum Fixpunkt. Das fördert die Atmung und hilft beim Entspannen. Also, frohes Lachen!

Sommerlachclub im Augarten

Wo Augarten, Eingang Gaußplatz, beim runden Flakturm unter den Kastanienbäumen.

Wann 18:00 – 19:15 Uhr

Wieviel Freie Spende! (Voranmeldung erwünscht!)

Festival Warm-up

Ausgelassene Festivalstimmung geht auch ohne Campingklo und Gummistiefel. Am Donaukanal stimmen wir uns heute bei eiskaltem Bier, Burger und Musik auf das diesjährige Frequency ein.

FQ17 – Die letzte Preparty am Donaukanal

Wo Donaukanallände, 1010 Wien

Wann ab 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

