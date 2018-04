Heute in Wien: 9.4.2018

Tagestipps 9 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Der Montag ist für so manchen ein unliebsamer Wochentag, dabei hat er doch so viel zu bieten! Indie Rock in der Grellen Forelle, Gruseliges im METRO Kino oder koreanische Bao Buns genießen – dieser Tag hält für alle etwas bereit.

Indie Rock gegen den Montagsblues

Die FM4 Indiekiste bringt die britische Band Gengahr, die bereits als Support von Alt-J für Aufsehen gesorgt hat, nach Wien. Wer also am Montag gern das Indie-Tanzbein schwingen möchte, dem sei das Konzert in der Grellen Forelle ans Herz gelegt. Gengahr haben auch ihr brandneues Album „Where Wildness Grows“, das im März erschienen ist, mit im Gepäck.

FM4 Indiekiste mit Gengahr

Wo Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090 Wien

Wann 20:00 – 22:30 Uhr

Wieviel 22,40,- Euro

Gruseln zum Wochenauftakt

Im METRO Kinokulturhaus kann man sich am Montag so richtig schön gruseln. Gezeigt werden unter dem Motto „Geister, Geister“ drei österreichische Filme, in denen die Grenze zwischen Realität und Phantastischem verschwimmt. Insgesamt dauert das unheimliche Kinovergnügen mit den drei Filme 72 Minuten.

Geister, Geister

Wo METRO Kinokulturhaus, Johannesgasse 4, 1010 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 8,50,- Euro

Burger auf Koreanisch

Bao Buns, das asiatische Gegenstück zum Burger, erfreuen sich auch in Wien immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder, denn die Teigbrötchen, die mit Fleisch, Gemüse und Saucen gefüllt werden, sind wirklich ziemlich köstlich. Im neu eröffneten Lokal figar Bao.Bun im 4. Bezirk könnt ihr euch selbst davon überzeugen.

figar Bao.Bun

Wo figar Bao.Bun, Margaretenstraße 11, 1040 Wien

Wann 11:30 – 22:30 Uhr

