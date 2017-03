Heute in Wien: 9.3.2017

Tagestipp 9 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Donnerstag ist Filmtag! „Globale Dickmacher“ im Top Kino, Fernweh bei „Planet Wüste“ oder Kaffee- und Teegenuss in Währing? Ihr habt heute die Wahl! Unsere Tagestipps!

Währinger Kaffeefreuden

Das Franze unweit des Kutschkermarkts besticht auch heute mit seiner gemütlichen Atmosphäre, seinen unzähligen Tee- und Kaffeesorten sowie seinen herrlichen Brownies und Kuchen. Ein ideales Plätzchen für einen Kaffeetratsch mit seinen Freunden!

Franze

Wo Schulgasse 25, 1180 Wien

Wann 8:00 – 18:00 Uhr

Globale Dickmacher

Die Veranstaltungsreihe „Hunger Macht Profite“ setzt sich kritisch mit Umweltthemen auseinander. Heute steht der Film “ Globale Dickmacher – Wie die Lebensmittelkonzerne die Armen verführen“ am Spielplan. Im Anschluss folgt eine spannende Diskussion!

Hunger Macht Profite

Wo Top Kino, Rahlgasse 1, 1060 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel 7,- Euro (Normalpreis) und 5,- Euro (ermäßigt)

Planet Wüste

Ganze 5 Jahre lang war der Fotograf und Autor Michael Martin unterwegs um die Landschaften der Wüsten und Polarregionen der Erde zu erkunden. Heute ist er zu Gast im Gartenbaukino und zeigt in seiner Multivisionshow wunderschöne Aufnahmen seiner Reise und erzählt von seinem Projekt. Äußerst faszinierend und erweckt Fernweh!

Edelweiss Bergfilmfestival – Planet Wüste

Wo Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel 20,- Euro

Ethno, Baby!

Zu flotter Zirkusmusik, Punkrock, Reggae, Hip Hop, Rap sowie Samba Sounds abshaken, könnt ihr heute am Ethnofest im fluc + fluc wanne – denn hier findet heute das Ethnofest statt! Des gesamte Erlös geht dabei an die Organisation „Sea Watch“.

Ethnofest Wien

Wo fluc + fluc wanne, Praterstern 5, 1020 Wien

Wann ab 21:00 Uhr

Wieviel Pay as you wish!

