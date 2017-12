Heute in Wien: 9.12.17

Tagestipps 9 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Unglaublich, die Hälfte des Advents ist schon fast geschafft! Schon Geschenke geshoppt? Wir hätten da eine Idee …

STADTBEKANNT im BuchQuartier

Für ein ganzes Wochenende verwandeln sich über 1.000 Quadratmeter im Wiener MuseumsQuartier ins BuchQuartier. Bei freiem Eintritt entsteht ein ungezwungener und leiwander Rahmen für lese- und wortaffine Begegnungen mit über 90 Verlagen aus Deutschland und Österreich. Auch wir von STADTBEKANNT sind vertreten. Kommt doch bei unserem Stand vorbei!

BuchQuartier 2017 – Der Markt der Independent- & Kleinverlage

Wo MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 11:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

An die Hoops, fertig, los!

Juhuhhh es ist Zeit für den jährlichen Xmas Hoop Jam!! Gratis Hoops zum Ausleihen! Einfach kommen und ausprobieren! Gegenseitig Tricks austauschen, gemeinsam Üben und durch Hula Hoop Weihnachtsgeschenke stöbern!

Gratis Xmas Hula Hoop Jam

Wo Yogafusion, Tendlergasse 11, 1090 Wien

Wann 15:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Die ganze Welt in einem Museum

Seit gut einem Monat ist das Weltmuseum Wien wieder geöffnet. Gezeigt werden Ausstellungen aus aller Welt: 200.000 ethnografische Objekte, 25.000 historische Fotografien und 136.000 Bücher zur Kultur und Geschichte außereuropäischer Völker.

Weltmuseum Wien

Wo Heldenplatz, 1010 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 12,- Euro (Ermäßigung möglich; Die Jahreskarte des KHM gilt hier auch!)

Bier-Cocktails

Timo’s Living Room ist neben dem Känguruh Pub bereits das zweite Lokal von Fredi, das sich „Bier“ ganz groß auf die Fahnen heftet. Hier wird es mit feinsten Spirituosen und leckeren Fruchtsäften gemischt, was überraschend harmonisch schmeckt. Weniger überraschend also, wenn Biercoktails die Runde machen und bald an mehreren Ecken zu finden sind. Von der Inneneinrichtung sind sich die beiden Lokale übrigens eher weniger ähnlich: Während das Känguruh Pub rustikal-altmodisch daherkommt, erstrahlt Timo’s Living Room in modern-elegantem Stil.

Timo’s Living Room

Wo Bürgerspitalgasse 20, 1060 Wien

Wann 19:00 – 2:00 Uhr

