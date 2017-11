Heute in Wien: 9.11.17

Tagestipp 9 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Das zweite Novemberwochenende ist schon in Sicht. Mit Vorfreude darauf macht das heutige Programm gleich noch viel mehr Spaß!

Pubtastisch!

Auch wenn es eines der bekanntesten Irish Pubs in Wien ist – es ist nach wie vor eines der besten. Vor allem auch deswegen, weil man hier durchaus hochwertig essen kann. Traditionelle irische Gerichte findet man ja selten, aber Fish&Chips und Burger aller Art gibt es hier vom Feinsten! Nebenbei laufen die Fernseher regelmäßig auf Hochtouren. Man darf ja schließlich das aktuelle Fußball- oder Rugbyspiel nicht verpassen!

Flanagans

Wo Schwarzenberg Straße 1-3, 1010 Wien

Wann 10:00 – 24:00 Uhr

Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen …

Sie waren die Ferraris und Maseratis ihrer Zeit: Die Pferdekutschen des Kaiserhofs. In der Wagenburg in Schönbrunn sind einige der schönsten und wertvollsten ausgestellt. Gleichzeitig kann man dort aktuell viel über Maria Theresia erfahren. Die Jubilarin (sie wäre heuer 300 Jahre alt geworden) wird dort durchaus auch kritisch betrachtet.

Kaiserliche Wagenburg

Wo Schloss Schönbrunn, 1130 Wien (vom Eingangshof aus nach rechts)

Wann 9:00 – 17:00 Uhr

Wieviel 9,50 Euro (Ermäßigung möglich, auch die 7 Museen-Jahreskarte gilt hier)

Schuhe zu Schleuderpreisen

Ob schicke High Heels, stilvolle Ballerinas, elegante Stiefel oder bequeme Sneakers: Hier gibt’s die schönsten Schuhschnäppchen der Stadt! Rund 2000 Paar Schuhe von bis zu -30% bis zu -70% reduziert. Beim #SHOEFLASH werden ausnahmslos Markenschuhe angeboten.

Shoeflash

Wo Schallergasse 24, 1120 Wien

Wann 17:00 – 22:00 Uhr

Wie viel Wien?

Wann werden in Wien wieder zwei Millionen Menschen leben – wann hatte die Stadt bereits mehr EinwohnerInnen? Sind wir wirklich die „Gurkenhauptstadt“ Österreichs? War Wien auch früher eine Einwanderungsstadt? Der „Chefstatistiker“ der Stadt Wien, Klemens Himpele, spricht über das Leben und Wirtschaften in Wien seit Maria Theresia. Statistische Schmankerl und Kuriositäten dürfen dabei nicht fehlen!

Wien in Zahlen: Gurkenhauptstadt, Babyboom, Vielvölkermetropole

Wo Science VHS Wien, Oswald Thomas Platz 1, 1020 Wien

Wann 19:00 – 20:30 Uhr

Wieviel 6,- Euro

