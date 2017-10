Heute in Wien: 9.10.17

Tagestipps 9 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir starten motiviert in die neue Woche! Am Programm stehen Lachs, Spiel, Fotografie und Prosa.

Fusion Küche

Koinonia Plus ist die innerstädtische Version eines beliebten Stadtrand-Asiaten. Das „Plus“ im Namen steht für den „Fusion“ Faktor in der Küche. Feine asiatische Küche mit Sushi, Lachs in Teriyaki Sauce oder gebratene Nudeln gepaart mit ansprechendem Ambiente im neu renovierten Geschäftslokal in der Josefstadt. 1 Plus!

Koinonia Plus

Wo Albertgasse 39, 1080 Wien

Wann 11:30 – 23:00 Uhr

Willkommen zum Königrufen

Lust auf das Spiel der Spiele? Gemeint ist nicht Schach, sondern Tarock. In Österreich hat das Tarockieren eine lange Tradition und schon so manche Freundschaft hat ihm nicht standgehalten. Wenn man es aber beherrscht, gehört man zum „Club der Wissenden“. Die Tarockrunde im Augenblick heißt neue Interessenten herzlich willkommen.

Tarockrunde

Wo Augenblick, Schottenfeldgasse 92, 1070 Wien

Wann 18:30 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

#World Press Photo

WestLicht und die Instagramers Austria laden euch ein, einen Abend im Fotomuseum WestLicht zu verbringen, wo aktuell die Ausstellung der weltbesten Pressefotos gastiert. Unter anderem ist wieder eine Führung mit Kunstvermittlerin Eva Mühlbacher geplant. Um verbindliche Anmeldung wird gebeten.

Instawalk- „World Press Photo 17“

Wo WestLicht, Westbahnstraße 40, 1070 Wien

Wann 19:15 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Bock auf Prosa?

Dann seid ihr hier richtig: Im Schikaneder lesen acht Schriftsteller zum Thema „Flucht und Ankunft“. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein Ute Bock und „Bock auf Kultur“.

BOCK AUF PROSA

Wo Schikaneder, Margaretenstraße 22-24, 1040 Wien

Wann 19:30 – 23:30 Uhr

Wieviel 8,- Euro (VVK), 10,- Euro (AK)

