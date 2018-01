Heute in Wien: 9.1.18

9 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Die Geschichte der Arche Noah, Weihnachten extended, Kino und Party bei Franz – der Dienstag ist vielseitig!

Gott ist ja auch nur ein Mensch …

Theater für Kinder und auch Erwachsene müsste man sagen. Die Offene Burg lädt zu Ulrich Hubs Theaterstück, wo die Geschichte der Arche Noah aus einer etwas anderen Perspektive erzählt wird. Gott ist ja schließlich auch nur ein Mensch… oder so ähnlich!

Nachmittagsvorstellung ‚An der Arche um Acht‘

Wo Das Kasino am Schwarzenbergplatz, Schwarzenbergplatz 1, 1030 Wien

Wann 14:00 – 15:15 Uhr

Wieviel 10,- Euro für Kinder

Weihnachten extended

An der BOKU wird auch nach Weihnachten noch Weihnachten gefeiert. Weil es einfach zu schön ist um aufzuhören! Heute Glühweinstand für alle, die Weihnachten noch nicht hinter sich lassen können!

ABO Glühweinstand

Wo Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien

Wann 16:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei, aber für den Glütschi müsst ihr schon zahlen!

Kunst- und Kurzfilme

Das Stadtkino im Künstlerhaus spielt ganz großes Kino – und zwar gratis! Im Fokus stehen Kunst- und Kurzfilme, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Laufbilder und künstlerisch verfilmtes, kuratiert von Kurt Brazda und Hubert Sielecki!

Freies Kino – Filme von Anna Vasof

Wo Stadtkino im Künstlerhaus, Akademiestraße 13, 1010 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Party bei Franz

Eine ziemlich coole Bar, in der immer wieder für ziemlich coole Beschallung gesorgt wird. Heute on the decks: Aureally!

Aureally #4

Wo Franz von Hahn, Rotensterngasse 8, 1020

Wann ab 18:00 Uhr

