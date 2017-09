Heute in Wien: 8.9.17

Tagestipps 8 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Nach einem richtig guten Mittagsschmaus erledigen wir unsere Markteinkäufe, genießen etwas Straßenkunst und gehen am Abend zu leiser Musik ab.

Saisonal und schmackhaft

Im Kolin wird traditionell und mediterran gekocht, aber auch andere Spezialitäten verstecken sich in dem bunten Mix der Speisekarte. Vom Beef Tartar über den Kolin Burger bis hin zum Filetsteak kann man sich hier mit Fleischvariationen verwöhnen lassen. Aber auch für die Vegetarier unter uns ist gesorgt. Kartoffegnocchi, Blattsalate und Tofugerichte stehen zur Auswahl. Eine Empfehlung wert ist der Surf & Turf Burger. Top!

Das Kolin

Wo Kolingasse 5, 1090 Wien

Wann 9:00 – 1:00 Uhr

25hours meets markterei

Am 8. und 9. September gastiert die Markterei bereits zum dritten Mal im Weghuberpark vor dem 25hours Hotel. Dabei werden allerhand regionale Produkte an den Ständen angeboten. Wer genau dabei ist, lest ihr unter folgendem Link.

Das große Parkfest

Wo Weghuberpark, 1070 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Es lebe die Straßenkunst

Künstlergruppen aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt, hautnah und kostenlos beim Wiener Straßenkunst Festival. Zusätzlich wird es auch heuer wieder ein außergewöhnliches Kinderspektakel geben (14:00 – 19:00 Uhr). Mit dabei: Magie & Illusion, Jonglage & Akrobatik, Livemusik & Tanz, Comedy & Pantomime, Performance Art & Theater und und und…

Buskers Festival

Wo Karlsplatz, 1010 Wien

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Leise hören, laut tanzen

Zum letzten Mal wird in der Strandbar Herrmann leise gefeiert. Jeder Teilnehmer erhält einen kabellosen Kopfhörer und kann zwischen zwei DJs wählen. House, Electro, Charts & HipHop oder Alternative, Oldies & Classics – it‘s up to you!

Silent Disco Beach-Openair

Wo Strandbar Herrmann, Herrmannpark, 1030 Wien

Wann 18:00 – 2:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei! (Kopfhörermiete: 12,- Euro)

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Zur Alten Kaisermühle Gutschein Wohin in Wien 8.9. – 14.9.2017 »