Heute in Wien: 8.8.17

Tagestipps für Wien

Unser Dienstagsprogramm hat wohl für alle Geschmäcker etwas zu bieten: Gratis-Flohmarkt-Räumung, eine feine Mittagsauswahl, Yoga am Badeschiff und ein besonderes Konzert an der Alten Donau. So mögen wir unsere Tagestipps!

Alles muss raus…

… und zwar aus dem Flohmarkt-Lager des Wiener Hilfswerk. Gratis! Wer also gerade auf der Suche nach dem einen oder anderen Vintage-Schnäppchen ist, sollte diese Gelegenheit auf keinen Fall verpassen.

Nimm Mit Tag

Wo Hernalser Hauptstraße 53, 1170 Wien

Wann 9:00 – 12:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Mittagessen am Gürtel

Gegen den High-Noon-Hunger hilft bei dieser Gelegenheit gleich die Einkehr am Hernalser Standort des Caffè Latte. In der Wochenkarte oder besonders umfangreichen Standardauswahl werden wir bei Magenknurren sicher fündig.

Caffé Latte in Hernals

Wo Hernalser Gürtel 43, 1170 Wien

Wann 8:00 – 1:00 Uhr

Namaste Badeschiff!

Zum Abend wird es noch einmal Zeit die Seel ein wenig baumeln zu lassen. Für die heutige Yoga-Stunde haben wir uns das Badeschifft als besondere Location ausgesucht. Vielleicht geht sich bei der Gelegenheit auch gleich ein Sprung ins Kühle Nass aus.

Vinyasa ॐ MINDFUL YOGA x Badeschiff

Wo Donaukanal, 1010 Wien

Wann 19:15 – 20:35 Uhr

Wieviel 18,50 Euro VVK

Enjoy the Silence!

Die Alte Donau zur Abendzeit, gemütlich mit dem Boot am Wasser dahintreiben und dazu gute Musik im Ohr. Was versprüht mehr Sommerstimmung? Das alles gibt es heute beim Silent-Garish-Konzert.

Silent Bootskonzert #5: garish

Wo Seepferdchen Bootsverleih, An der Oberen Alten Donau 20, 1210 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel 15,- Euro VVK (Kopfhörerausgabe 1 Stunde vor Beginn)

