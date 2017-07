Heute in Wien: 8.7.17

Tagestipps 8 (c) STADTBEKANNT

Ein Vormittag voller Japan erwartet uns bevor es Eis und Natur gibt. Wird also ein Tag voller Höhepunkte!

Nerdparadies

Die Nippon Nation ist ein wahrer Pilgerort für Wiener Nerds und ein Pflichtprogramm für Japan-Fans. Es ist alles dabei, was so eine Veranstaltung braucht: eSport, Cosplay Contest, Super Mario, Vorträge, Workshops und vieles mehr. Wer heute keine Zeit hat, kann auch noch morgen hinschauen.

Nippon Nation 2017

Wo MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 10:00 – 21:00 Uhr (So 10:00 – 19:00 Uhr)

Wieviel ab 20,- Euro/Tag

Sushi, was sonst?

Nach dieser Vormittagsveranstaltung muss mittags natürlich auch Japanisches Essen her. Ein Ort wo es unkompliziertes und kostengünstiges Sushi gibt, ist Li’s Cooking am Naschmarkt. Nicht nur das: Es schmeckt auch gut. Und sollte es heute bereits zu überfüllt sein, gibt es hier ja genügend Alternativen.

Li’s Cooking

Wo Naschmarktstandl 126-129, 1040 Wien

Wann 10:30 – 23:30 Uhr

Einmal in der Waffel bitte!

Hoffentlich habt ihr euch beim Mittagessen nicht übernommen, denn für das Vienna Ice Cream Festival braucht man viiiel Platz im Bauch. Zahlreiche Eishersteller zeigen im Augarten was sie können. Letztes Jahr waren mehr als 30.000 Besucher auf dem Festival. Das heißt etwas! Übrigens kann man auch hier noch am morgigen Sonntag vorbei kommen.

Vienna Ice Cream Festival 2017

Wo Augarten, Obere Augartenstraße, 1020 Wien

Wann 11:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Nächtens unterwegs

Ein Ornithologe führt nachts durch das Nordbahnhof-Gelände und zeigt uns Stellen, wo die Große Schiefkopfschrecke, die Wechselkröte und Fledermäuse vorkommen. Der Spaziergang zieht sich von der Nordbahn-Halle zur U Bahn-Station Lassallestraße. Festes Schuhwerk und Kamera werden empfohlen. Bitte unter office@azw.at anmelden!

Night Walk Nordbahnhof

Wo Treffpunkt: Nordbahn-Halle, Leystraße, Ecke Taborstraße (für die Navigation: Leystraße 157), Nordbahnhof, 1020 Wien

Wann 21:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

