Heute in Wien: 8.6.17

Tagestipps

Tagestipps für Wien

Flohmarkt, Wein, Freiluft-Kino und Österreichische Dialekt-Musik. Ein herrlicher Tag erwartet uns!

Flöhe auf dem Alsergrund

Einen klassischen Flohmarkt gibt es heute in der Alserbachstraße im 9. Bezirk. Von Möbel über Geschirr, Schmuck, Elektrogeräte und Bekleidung ist alles dabei! Organisiert wird der Markt vom Team der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs.

Flohmarkt Alserbachstraße

Wo Alserbachstraße 18, 1090 Wien

Wann 9:00 – 18:30 Uhr

Edle Tropfen

Ab und zu darf man sich untertags schon mal ein bisschen Alkohol erlauben. Darum ab ins MAST Weinbistro. Zum feinen Rebensaft werden hier hochwertige kleine Jausenportionen gegessen. Nicht ganz billig, aber wie gesagt: Ab und zu …

MAST Weinbistro

Wo Porzellangasse 53, 1090 Wien

Wann 12:00 – 14:00 und 18:00 – 22:00 Uhr

Kino über den Dächern Wiens

Jetzt, wo es immer wärmer wird, eröffnen auch alle Freiluft-Kinos ihre Pforten, weshalb man jeden Tag irgendwo unter freiem Sternenhimmel einen Film genießen kann. Heute eröffnet das Kino Am Dach mit dem Österreichischen Film Die Migrantigen.

Eröffnung Kino Am Dach – Die Migrantigen

Wo Kino Am Dach, Urban-Loritz-Platz 2a ,auf dem Dach der Hauptbücherei, 1070 Wien

Wann 21:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro (Ermäßigung möglich)

Österreichischer Dialekt-Sprechgesang

Die Österreichische Band Schmafu released ihre erste EP. Im B72 spielen sie ihre humorvollen, nachdenklichen Songs mit Österreichischem Dialekt-Sprechgesang. Stiltechnisch lassen sie sich gerne als Austrian Soul beschreiben.

Schmafu: EP-Release

Wo B72, Hernalser Gürtelbogen 72-73, 1080 Wien

Wann 20:00 – 1:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro (VVK), 10,- Euro (AK)



