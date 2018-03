Heute in Wien: 8.3.2018

Tagestipps 8 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein symbolträchtiger Donnerstag, welcher ganz im Zeichen der Frau und ihrer Rechte steht und Thematiken repräsentiert, wie sie aktueller nicht sein könnten.

Zum Schutz der Frau

Das Recht von Frauen und Mädchen frei von Gewalt zu leben. Gemeinsam mit Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß, Ursula Till-Tentschert und vielen mehr wird beleuchtet, inwiefern #metoo die öffentliche Debatte rund um die Gewalt an Frauen und Mädchen. Es wird um Anmeldung gebeten.

Das Recht von Frauen und Mädchen frei von Gewalt zu leben

Wo Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 37, 1010 Wien

Wann 9:00 – 13:45 Uhr

Vom Wiener Grant, unerkannt

Mittagsbuffet im Habibi & Hawara. Hungrig vom anregenden Diskurs, stärken wir uns ein paar Hausnummern weiter am reichhaltigen Mittagsbuffet des Orient Lokals mit Mehrwert.

Habibi & Hawara

Wo Habibi & Hawara, Wipplingerstraße 29, 1010 Wien

Wann 11:00 – 14:30 Uhr

Wieviel Mittagsbuffet: 14,90,-

Somebody said get a life … so they did.

Filme zum Frauentag. Von Thelma & Louise über Maikäfer Flieg bis hin zu Maudie, bringen das Votiv Kino und das Kino de France den ganzen Tag Filme von und über starke Mädchen und Frauen.

Filme zum Frauentag

Wo Votivkino, Währinger Straße 12, 1090 Wien – De France, Schottenring 5, 1010 Wien

Wann 15:00 – 23:00 Uhr

Pree My Ting

Women’s day is happening again! Aus gegebenem Anlass lädt das Wiener Frauen Hip Hop Label „Femme DMC“, gemeinsam mit der britischen Grime Künstlerin Laughta, zu einem Abend, an dem Graffiti, Rap, Djing, Breakdancing und Visuals geboten werden, um der Frau zu frönen.

FEMME DMC X Laughta

Wo fluc + fluc wanne, Praterstern 5, 1020 Wien

Wann 22:00 – 6:00 Uhr

Wieviel 12,-

