Heute in Wien: 8.3.2017

Tagestipps für Wien

Frische Croissants und Pains au Chocolat zum Frühstück, anschließend ins Belvedere und am Abend dann zum oscargekrönten Filmhighlight „Moonlight“ – so sieht ein Tag nach unserem Geschmack aus!

Croissant zum Frühstück

Authentisches französisches Frühstück bekommt ihr in la mercerie in der Berggasse. Hier wird der Kaffee von Barista Martin zubereitet und dazu gibt’s frisches selbstgemachtes Baguette, Croissants oder Pains au Chocolat. Sehr köstlich und typisch französisch!

la mercerie

Wo Berggasse 25, 1090 Wien

Wann 8:30 – 19:00 Uhr

Dekadenz und Antike

Der Niederländer Lawrence Alma-Tadema galt im viktorianischen England als Starkünstler. Seine sinnlichen Darstellungen von Szenen aus dem Alltag der Antike machten ihn weltweit berühmt. Heute habt ihr die Möglichkeit seine schönsten Werke im Unteren Belvedere zu betrachten!

Ausstellung: Lawrence Alma-Tadema

Wo Unteres Belvedere, Rennweg 6A, 1030 Wien

Wann 10:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 12,- Euro (regulär)

Wie lange noch bis 18. Juni 2017

Islamisierung oder Europäisierung?

Mit der interessanten Frage ob der autochthone Islam am Balkan als Gefahr oder Brückenbauer in Europa gesehen werden kann, beschäftigt sich der heutige Vortrag „Islamisierung Europas oder Europäisierung des Islam?“ in der Diplomatischen Akademie. Sehr spannendes Thema!

Islamisierung Europas oder Europäisierung des Islam?

Wo Diplomatische Akademie Wien (Musikzimmer), Favoritenstraße 15a, 1040 Wien

Wann 18:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt, aber Anmeldung an „idm@idm.at“ erforderlich!

Oscargekrönte Kinofreuden

Heute Abend habt ihr die Möglichkeit den diesjährigen Oskargewinner „Moonlight“ zu sehen. Der Film handelt vom schüchternen neunjährigen Chiron, der aufgrund seiner drogenabhängigen Mutter zu einer Ersatzfamilie kommt und dort langsam zum Aufblühen beginnt. Ein wahres Filmhighlight!

FM4 Kino unter Freunden: Moonlight

Wo UCI KINOWELT Millennium City, Am Handelskai, 1200 Wien

Wann 20:15 Uhr

