Heute in Wien: 8.12.17

Tagestipps 8 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Mit einem Weihnachtsmarkt, einer Produktionsführung, etwas Bewegung und einer fetten Party ist dies heute wohl der perfekte Feiertag!

Afrikanische Weihnachten

Schon alle Weihnachtsmärkte abgeklappert und es wird schön langsam langweilig, weil eh immer dasselbe? Dann schaut doch mal zum afrikanischen Weihnachtsmarkt! Auch dieses Jahr gibt es die Möglichkeit bei sämtlichen Tischen von afrikanischen Stoffen bis hin zu Kunstschnitzereien Vieles zu bewundern und zu erwerben. Natürlich wird es auch wieder ein vielfältiges Angebot an afrikanischen Speisen und Getränken geben. Auch für Live-Musik ist gesorgt.

2. Afrikanischer Weihnachtsmarkt

Wo Forum Mozartplatz, Mozartgasse 4, 1040 Wien

Wann 11:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Schwammerl-Punsch

Die hippste Art, Pilze in Wien zu kaufen ist wohl, wenn man sie bei „Hut & Stiel“ erwirbt. Heute wird dort zum Weihnachtspunsch geladen. Was gibt es zu erwarten? Touren durch die Produktion, Punsch gegen freiwillige Spenden, die neueste Kreation: Wiener Pilz Gulasch und gute Stimmung.

Hut & Stiel & Weihnachtspunsch

Wo Hut & Stiel, Innstraße 5, Top 1, 1200 Wien

Wann 13:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Nicht bloß Yoga

Schon mal etwas von Mindful Body Workout gehört? Das Training liegt sowohl in der Ruhe als auch in der Kraft. Ihr könnt es euch wie einen Mix aus Yoga, Kraft- und High-Intensity-Training mit einer Prise Emotion vorstellen. Neukunden können fünf Schnuppereinheiten in zehn Tagen um 10,- Euro absolvieren. Mehr Infos hier:

Mindful_Body Offenes Gruppentraining Wien

Wo Feelgoodstudio Vienna, Paulanergasse 13, 2. Stock Loft Innenhof, 1040 Wien

Wann 19:15 – 20:15 Uhr

Wieviel 10,- Euro für 5 Schnuppereinheiten

Gönn dir!

Endlich Freitag! Endlich wieder Zeit zum Gönnen und Tanzen. Bei freiem Eintritt verwöhnen euch diesmal Mas Maris und Alecid mit elektronischen Klängen und paradisischen Bässen. Also, zieht euch die Tanzschuhe an und schaut vorbei im Gönners Paradise!

Gönners Paradise – Eine Nacht mit Mas Maris

Wo Elektro Gönner, Mariahilfer Strasse 101/1 (Schulhofpassage), 1060 Wien

Wann 22:00 – 4:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heringsschmaus im Wiener Rathauskeller