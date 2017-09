Heute in Wien: 7.9.17

Tagestipps für Wien

Mittags all you can (Viet)nam nam nam und Abends drei coole Events zur Auswahl. Was wollt ihr mehr?

All You Can (Viet)nam nam nam

Wer noch nicht weiß, was vietnamesisches Essen sein kann und wer All-you-can-eat verurteilt, der sollte sich schnell auf den Weg in die Apollogasse machen. Denn dort wird einem einerseits bewiesen, dass das So-viel-essen-wie-man-kann Konzept auch auf hochwertig umgesetzt werden kann und die vietnamesische Küche mit einzigartigen Geschmackserlebnissen und Kreativität beim Zubereiten aufwarten kann.

Chap In

Wo Apollogasse 20, 1070 Wien

Wann 11:30 – 15:00 und 17:30 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei! oder 5,- Euro

Netrebko live unter freiem Himmel

Im September starten viele Spielstätten aus der Sommerpause in die neue Saison. Die Staatsoper macht dies mit voller Power und bringt gleich mal einen Superstar auf die Bühne: Anna Netrebko singt heute in Verdis „Il Trovatore“. Karten sind heute natürlich schwer zu bekommen, aber es werden noch den ganzen September lang ausgewählte Vorstellungen auf den Herbert-von-Karajan-Platz live übertragen. So auch die heutige.

Wiener Staatsoper: Il Trovatore

Wo Herbert-von-Karajan-Platz (rechts neben dem Haupteingang der Oper), 1010 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei zur Übertragung

Schwesterngesang

Wer musikalisch mit Oper nicht so viel anfangen kann, hat dafür heute vielleicht im Theater am Spittelberg seine Freude: Die steirische Schwesternformation „Dornrosen“ musizieren dort heute, was das Zeug hält. Und sie haben auch was zu erzählen – vom angeblich modernen Frauenleben. Gespickt mit neuen Songs und Jodeleinlagen, die pointiert und mimisch aufbereitet die Lachmuskeln strapazieren.

Dornrosen – „unverblümt“

Wo Theater am Spittelberg, Spittelberggasse 10, 1070 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Wieviel 20,- Euro

Nordbahnquiz

Besserwisser aufgepasst! Im Nordbahnviertel wird heute wieder gequizzt. Einfach den Teamnamen im Betreff per PN auf Facebook oder an hallo@dasnord.at. Auf das Siegerteam warten ein 50,- Euro Lokalgutschein und eine kleine Überraschung.

Pub Quiz im Nordbahnviertel

Wo DAS NORD, Ernst Melchior Gasse 10, 1020 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

