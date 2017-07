Heute in Wien: 7.7.17

Tagestipps 7 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein abwechslungsreicher Tag erwartet uns an diesem schönen Datum: Zuerst finden wir uns auf Wiens größter Grillparty ein. Abgeschlossen wird der Tag mit William Shakespear und Leonardo DiCaprio …

Wiens größte Grillparty

Kulinarisch verwöhnen lassen wir uns heute bei den Vienna BBQ Days. Food Trucks und Food Artists sorgen für das leibliche Wohl. Beim Showgrillen kann man so einiges dazu lernen. Weiters kann man kostenlose Grillplätze reservieren und für sich und seine Freunde die erlernten Tipps gleich ausprobieren. Auch Kinder haben hier ihren Spaß: Hüpfburg, Kinder-Grill-Wettbewerb und vieles mehr… Die Veranstaltung dauert noch bis Sonntag.

Vienna BBQ Days

Wo Marx Halle, Karl-Fakas-Gasse 19, 1030 Wien

Wann 16:00 – 22:00 Uhr (Sa und So bereits ab 10:00 Uhr)

Wieviel Eintritt frei!

Goldene 20er

Die Wunderkammer und das Renaissance Wien Hotel veranstalten einen Gatsby Friday und lassen die 1920er Jahre hochleben. Für alle, die stilecht gekleidet sind, gibt es einen gratis Welcome-Drink. Mit Live-Musik, Seafood-Cocktails, Absinth Station und vielem mehr wird so richtig abgefeiert!

Gatsby Friday

Wo Renaissance Wien Hotel, Linke Wienzeile/Ullmannstraße 71, 1150 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

10 Jahre werkzeugH

Das Jubiläum dieser Wiener Institution gehört natürlich ordentlich gefeiert, was auch durch viele kleinere, feine Veranstaltungen gemacht wird. Heute geben beispielsweise Christoph und Lollo ihre lustigen Texte zum besten. Gefolgt werden sie von Little Big Sea und Gasmac Gilmore.

10 Jahre werkzeugH

Wo Payergasse 10, 1160 Wien

Wann 8:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Shakespeare am Dach

Von William Shakespears Klassiker Romeo und Julia gibt es inzwischen ja unzählige Interpretationen. Eine sehr interessante ist Baz Luhrmanns Verfilmung mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes. Während der Originaltext gesprochen wird, passiert die Handlung am Verona Beach (gedreht in Mexiko) der 90er Jahre.

Kino am Dach: William Shakespears Romeo+Juliet (deutsche Synchronfassung)

Wo Kino am Dach, Urban-Loritzplatz 2a, 1070 Wien

Wann 21:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro (Ermäßigung möglich)

