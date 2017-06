Heute in Wien: 7.6.17

Tagestipps 7 (c) STADTBEKANNT

Einen richtigen Spartag voll Kultur bieten wir euch heute: Eine Performance, ein Musiktheater und einen Film – alles bei freiem Eintritt. Dafür kann man ja mittags beim Pay as you wish-Lokal Deewan etwas mehr liegen lassen!

All you can eat – pay as you wish

Der Wiener Deewan ist inzwischen schon eine echte Institution. Fast jeder kennt das Lokal, in dem man so viel zahlt, wie man will. Jeden Tag stehen fünf Currys zur Auswahl und man bezahlt, was man für fair hält. Pakistanische und indische Küche vom feinsten!

Der Wiener Deewan

Wo Liechtensteinstraße 10, 1090 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Moderne Dorftrommler

In Form einer Sprech- und Bewegungsperformance werden von gecko art die aktuellen Nachrichten interessierten Zuschauern präsentiert. PLATZ NEWS LIVE vermittelt die News ganzkörperlich. Heute das erste Mal am Siebensternplatz, die nächsten Tage immer an einem anderen Ort in Wien.

PLATZ NEWS LIVE

Wo Siebensternplatz, 1070 Wien

Wann jeweils um 16:00, 16:30 und 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Liebe hoch 16

So heißt das aktuelle Stück von netzzeit, die „neue Musiktheater“ bieten. Die heutige Premiere findet bei freiem Eintritt auf dem Hof des Museumsquartier statt. Es geht dabei um eine türkisch-österreichische Liebesgeschichte, die auf dem Brunnenmarkt spielt.

Liebe hoch 16

Wo Hof, Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Woody Allen am Karmelitermarkt

Das Volxkino ist ein Wanderkino, das seine Filme an verschiedenen Plätzen in Wien zeigt und sein Publikum einlädt, Filmklassiker bei freiem Eintritt zu genießen. Bei der heutigen Eröffnung wird Woody Allens Film „Zelig“ am Karmelitermarkt gezeigt.

Volxkino Eröffnung: Zelig

Wo Karmelitermarkt, 1020 Wien

Wann 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

