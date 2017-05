Heute in Wien: 7.5.2017

7 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Sonntag ist der gemütlichste Tag der Woche. Darum beginnen wir den heutigen mit einem ausgedehnten Frühstück bevor wir Kleider tauschen und auf eine Pferde- und Hundemesse gehen. Wir lassen den Tag bei Indie-Musik ausklingen.

Brunch im Tunnel

Sonntag ist zum Brunchen da! Das machen wir heute auch. Und zwar im Tunnel. Dieser ist nämlich nicht nur am Abend eine Institution sondern schon lange auch als Brunch-Lokal beliebt. Das beste am Frühstück ist der Preis. Für sehr wenig Geld bekommt man ein reichhaltiges Mahl serviert.

Brunch im Tunnel

Wo Tunnel Vienna Live, Florianigasse 39, 1080 Wien

Wann Brunch von 9:00 – 16:00 Uhr

Kleider tauschen im Museum

Das Bezirksgericht in Rudolfheim-Fünfhaus beheimatet erstmals eine Veranstaltung mit dem kreativen Namen „Kleidertausch-Party & Veganer Brunch“. Was uns dort erwartet? Naja, lest den Namen nochmal, dann wisst ihr es! Übrige Kleidung wird gespendet.

Kleidertausch-Party & Veganer Brunch im BM 15

Wo Museum 15 – Bezirksmuseum Rudolfheim-Fünfhaus, Rosinagasse 4, 1150 Wien

Wann 11:00 – 16:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Sattelfest am Sattel-Fest

Zum dritten mal findet auf der Trabrennbahn Krieau das Sattel-Fest für Pferde- und Hundeliebhaber statt. Dort gibt es eine Messe mit Reiterflohmarkt, Fachvorträge, Showteile und Vorführungen sowie einen Kids-Corner, Ponyreiten, Foodtrucks und sogar eine kleine Kunst-Galerie.

Sattel-Fest

Wo Trabrennbahn Krieau, 1020 Wien

Wann 10:00 – 17:00 Uhr

Wieviel 6,50 Euro (Ermäßigung möglich)

Indie oder nicht Indie?

Eine Indie-Band mit absolut keinem Indie-Rock-Einfluss? Was soll das denn? Macht euch beim Live-Konzert von The Wave Pictures aus Großbritannien selbst ein Bild! Sie stellen im Chelsea ihr Album vor, das gefüllt ist mit „American Primitive acoustic instrumentals, John Lee Hooker chugs and Link Wray style minor-key surf music“.

The Wave Pictures im Chelsea

Wo CHELSEA MUSICPLACE, Lerchenfelder Gürtel, U-Bahnbögen 29-30, 1080 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 16,- Euro (Vorverkauf)

