Heute in Wien: 7.4.2018

Den heutigen Tag bitte nicht verschlafen, denn es gibt bereits am Vormittag jede Menge zu erleben. Frühstücken, Vitamin D tanken, Vintage-Schätze entdecken. Später geht es stadtauswärts, wo wir tanzend die Open-Air Saison feiern und – genau – weiter essen.

Frühstück am Markt

Frisches am Karmelitermarkt. Das Frühstück im cafemima überzeugt vor allem durch Frische, hohe Qualität und Diversität. Bei Schönwetter kann man im Freien sitzen und kaffeetrinkend das rege Marktlegen beobachten, aber auch im Innenbereich des Cafés lassen sich die Speisen in wohliger Atmosphäre genießen, zum Beispiel an der langen Tafel.

cafemima

Wo cafemima, Karmelitermarkt 21-24, 1020 Wien

Wann 08:00 – 14:00 Uhr

Brillanten entdecken

Bereits zum viertel Mal findet der Vintage Möbelmarkt am Brillantengrund statt. Im Innenhof des Hotels kann man sich durch Möbelklassiker, Designgegenstände und Dekorationsraritäten stöbern. Falls der Hunger schon wieder zurückgekehrt ist, kann man sich außerdem von der „Mama“ und ihren philippinischen Spezialitäten verwöhnen lassen.

Vintage Möbelmarkt am Brillantengrund

Wo Hotel am Brillantengrund, Bandgasse 4, 1070 Wien

Wann 11:00 – 18:00 Uhr

Fröhliches Tauschen

„Tausch dich glücklich!“ – unter diesem Motto steht das Kleidertauschen in der Ruckergasse im schönen Meidling. Die Spielregeln fürs fröhliche Tauschen sind einfach: man nimmt Kleidungsstücke, die man selbst nicht mehr tragen will, die aber noch in gutem Zustand sind, mit und erhält dafür vor Ort Punkte. Mit den Punkten können wiederum neue Teile von anderen Tauschwilligen erstanden werden. So kommt man nachhaltig und ressourcen-schonend zu seiner neuen Frühlingsgarderobe.

Kleidertauschen in Meidling, tausch dich glücklich!

Wo Ruckergasse 40, 1120 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Open-Air Rave am Cobenzl

Der Frühling ist da und mit ihm auch wieder zahlreiche Freiluft Veranstaltungen. So auch Merkwürdig und Zinnober, die heute das erste mal in diesem Jahr den frühlingshaften Open-Air Rave am Schloss Cobenzl veranstalten. Das Line-Up lässt genauso wie das Wetter keine Wünsche offen, also raus aus der Stadt!

MERKWÜRDIG x ZINNOBER

Wo Café & Schloss Cobenzl, Am Cobenzl 94, 1190 Wien

Wann 14:00 – 6:00 Uhr

Wieviel Vorverkauf: 10,- Euro, Abendkassa: 15,- Euro

