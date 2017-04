Heute in Wien: 7.4.2017

7 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Diesen Freitag beginnen wir mit einer Planzen-Raritätenbörse im Botanischen Garten. Weiter geht es mit vietnamesischen Sommerrollen und Meidlinger Marktfreuden. Am Abend wollen wir auf englisch lachen und im Flex die Sau raus lassen.

Blumiger Morgen

Bereits zum 17. Mal findet die Raritätenbörse des Botanischen Garten der Universität Wien statt. Planzenliebhaber und Gartenbegeisterte können das ganze Wochenende Gewächse für Balkon, Hochbeet oder Garten erstehen und werden vom Experten-Wissen der Anbieter unterstützt. Auch für die Unterhaltung der jungen Gäste ist gesorgt.

Pflanzenmarkt und Raritätenbörse im Botanischen Garten

Wo Botanischer Garten der Universität Wien im Schloss Belvedere, Rennweg 14, 1030 Wien

Wann 9:30 – 18:00 Uhr

Wieviel Tageskarte: 5,- EUR (Ermäßigung möglich)

Vietnam, nam nam

Die Wiener schätzen es immer mehr, authentische internationale Küche genießen zu können. Nguyen´s Pho House weiß das und punktet mit hervorragender vietnamesischer Küche, die mit den typischen Asia-Fast-Food-Läden so gut wie nichts zu tun hat. Je wärmer es draußen wird, desto beliebter sind die bekannten Summer Rolls, die man auf keinen Fall auslassen sollte!

Nguyens´s Pho House

Wo Lerchenfelder Straße 46, 1080 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Meidlinger Markt

Am Nachmittag schlendern wir zum Meidlinger Markt. Dieser wäre ja sowieso immer einen Besuch wert, doch heute und morgen steigt dort das Marktfest, was das ganze noch viel cooler macht. Auf der gesamten Meidlinger Hauptstraße genießt man vielfältige Angebote und für die Kleinen gibt es gratis Ostereier.

Meidlinger Marktfest

Wo Meidlinger Hauptstraße, 1120 Wien

Wann 8:00 – 18:00 Uhr

Witzfigur aus Alabama

Das Tunnel verspricht euch lachen auf Englisch beizubringen. Gelingen soll das durch den amerikanischen Stand Up Comedian Matt Davis aus Alabama. Er hat über 19 Jahre an Tour-Erfahrung in über 150 Städten. Sein Schmäh dreht sich um Sprache, Nationalität und regionale Gepflogenheiten.

How To Laugh in English – Stand Up Comedy with Matt Davis

Wo Tunnel Vienna Live, Florianigasse 39, 1080 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Wieviel 15,- EUR

Indie-Elektro

Wer lieber Lust auf einen musikalischen Abend hat kann sich „Catastrophe & Cure“ im Flex geben. Die Indie-Band hat ihr neues, zweites Album komplett selbst produziert und sich dabei auf neue Wege getraut, indem sie sich auf elektronische Einflüsse eingelassen hat.

Catastrophe & Cure live im Flex

Wo Flex, Augartenbrücke 1, 1010 Wien

Wann 21:00 Uhr

Wieviel 12,- EUR im Vorverkauf

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 6.4.2017 Frühe Osterstimmung sammeln und dabei den Bärlauch-Vorrat auffüllen ist am Vormittag angesagt. Gestärkt mit einer neapolitanischen Pizza geht es weiter zu einer

Heute in Wien: 5.4.2017 Als gute Unterlage gibt es ein gesundes Frühstück bei Figar 1040 bevor es zur Verkostung des letztjährigen steirischen Weines geht. Leicht angeheitert genießen wir

Heute in Wien: 4.4.2017 Mit Kultur im Kopf und Kunst im Magen geht es am Abend sportlich oder melancholisch zu. Vom Kunsthistorischen Museum begeben wir uns zu Mittag ins genial japanisch

« Radlfreuden in Margareten