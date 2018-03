Heute in Wien: 7.3.2018

Tagestipps 7 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Eröffnungen über Eröffnungen. Der heutige Tag bietet viele Möglichkeiten, sich gleich zu Beginn selbst ein Bild von den kulturellen Veranstaltungen der nächsten Tage und Wochen zu verschaffen.

Schwarzes Gold aus Peru

Wer genügend Zeit hat, den Kaffee am Morgen nicht nur flüchtig vor dem Außer-Haus-gehen herunterzukippen, kann gerne einmal etwas Neues ausprobieren. Im GOTA gibt es Kaffee von höchster Qualität, der mitunter von dem Gewinner der österreichischen Barista-Meisterschaft, Junior Vargas Otero, zubereitet wird.

GOTA Coffee Experts

Wo GOTA Coffee Experts, Mariahilfer Straße 192, 1150 Wien

Wann 7:00 – 19:00 Uhr

Thanks for following

David Leitner hat sich mit der Geschichte der Selbst-Porträtierung und dem Phänomen des Bedürfnisses, Fotos von sich selbst aus allen erdenklichen Winkeln aufzunehmen, auseinandergesetzt. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung tritt ab 21:00 Uhr der Grazer Musiker Titus Probst auf.

David Leitner – Thanks for following

Wo Improper Walls, Reindorfgasse 42, 1150 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Tricky Women

Das Tricky Women Festival findet heuer bereits zum 18. Mal, mit dem Schwerpunkt auf dokumentarische und politische Animationsfilme von Frauen, statt. Den Höhepunkt bilden der internationale Wettbewerb und die Vorführung von neuen Filmen, sowie von Klassikern. Daneben können diverse Workshops und Vorträge im METRO Kinokulturhaus besucht werden. Heute findet die Festivaleröffnung im Gartenbaukino mit filmischen Highlights und anschließender Party mit musikalischer Untermalung von DJ Una Barnes statt.

Tricky Women 2018 – International Animation Filmfestival

Wo Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Wann ab 19:00 Uhr

Wieviel 10-er Block: 65,- Einzelticket: 9,- Ermäßigtes Einzelticket: 8,-

Man bringe den Spritzwein

Spritzwein jeden Mittwoch. Unter dem Namen „Spritzwoch“ geht heute eine neue Veranstaltungsreihe in die erste Runde. Jeden Mittwoch wird ab sofort in Wiens erstem Themenclub zu „Hip Hop-Classics, US-Charts und Pop“ getanzt, Spritzer getrunken und – ganz à la Alice in Wonderland – die Realität vergessen.

Spritzwoch – Grand Opening

Wo Club Alice, Josefsplatz 6, 1010 Wien

Wann 23:00 – 06:00 Uhr

Wieviel Vollpreis: 10,- Studentenpreis: 6,- vor 00:00 Uhr, danach 8,-

