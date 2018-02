Heute in Wien: 7.2.18

Tagestipps 7 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Die Mitte der Woche steht ganz im Sinne der Entspannung und des Energie tankens.

Liebe zur Musik

Mit cooler Live RnB und Soul Musik den Mittwoch ausklingen lassen und sich einfach zurücklehnen in einer gemütlichen Atmosphäre.

Marlies loves music

Wo The Bank Brasserie & Bar, Bognergasse 4, 1010 Wien

Wann 18:00 – 1:00 Uhr

Wieviel gratis

Für die Süßen unter euch

Manchmal kann man einer süßen Versuchung widerstehen, muss man aber nicht! Schmackhafte Köstlichkeiten für Zwischendurch oder auch zum Mitnehmen findet man im Tart’a tata(aaaa).

Tart’a tata

Wo Lindengasse 35, 1070 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Happy hour, happy me

Schon wieder Mitte der Woche, da muss man sich ja fast mit einem schmackhaftem Cocktail belohnen, am beste in der Chill out Lounge wieder Energie tanken oder eben Cocktails.

Chill out Lounge

Wo Salvatorgasse 6, 1010 Wien

Wann 18:00-20:00 Uhr

Ein Streifzug durch den 23. Bezirk

Zuerst historisch in die Vergangenheit reisen bei einem erholenden Spaziergang über den Maurer Hauptplatz und anschließend in einem gemütlichem Ambiente bei einem guten Trank verhaaren, da ist man in der Heurigen Zahel genau richtig.

Heurige Zahel

Wo Heurige Zahel, Maurer Hauptplatz 9, 1230

Wann 11:30 – 00:00 Uhr

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Fisch in Wien