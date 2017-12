Heute in Wien: 7.12.17

Tagestipps 7 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute findet ihr unter anderem einen Weihnachtsmarkt-Geheimtipp auf dem Programm …

Essen am Yppenplatz

In einem liebevoll eingerichteten Marktlokal am Yppenplatz ist das Mani untergebracht. Als optisches Highlight fungiert eine mit blaugrünen New York Ceiling-Fliesen verkleidete Bar. Auf der modern-orientalischen Speisekarte geht es vor allem um Hummus in unterschiedlichen Varianten, die für Veganer und Vegetarier ebenso geeignet sind wie für Fleischesser. Doch auch der Blick auf die mit frischem Wind versehenen Mezze und die warmen Speisen lohnt sich.

mani

Wo Yppenplatz, Marktplatz 153-155, 1160 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Weihnachtsmarkt-Geheimtipp

Marshmallows rösten am Feuer, Eggnog und Punsch genießen, mit selbstgebauten Hot Dogs und Kartoffelpuffern den kleinen Hunger stillen, Süßes naschen: das Palais Coburg lädt wieder zu seinen Wintertagen! Immer donnerstags bis samstags bis 23. Dezember.

Palais Coburg Wintertage

Wo Palais Coburg, Coburgbastei 4, 1010 Wien

Wann ab 16:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Open Jam mit Schmafu und Space Age

Eine Jam Session mit der Wiener Band Schmafu und der Pariser Formation Space Age steigt heute im Schwarzenberg. Danach: Offene Bühne für alle Jammer! Wer ein altes, funktionierendes Musikinstrument mitbringt, darf mit zwei Begleitpersonen gratis hinein. Das Instrument kommt einem guten Zweck zugute.

Phat Jam

Wo SCHWARZBERG, Schwarzenbergplatz 10, 1040 Wien

Wann 21:00 – 4:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro

