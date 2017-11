Heute in Wien: 7.11.17

Tagestipps 7 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein Tag , der mit einer Pizza zu Mittag begonnen wird, kann nur gut werden! Und das lässt auch das restliche Programm vermuten …

Servitengassen-Charme

Mit dem Ristorante Scala kann man absolut nichts falsch machen! Neben klassisch italienischer Küche gibt es täglich zwei Tagesteller zur Auswahl, die zu fairen Preisen angeboten werden. Nicht zu verachten ist übrigens auch die Weinkarte. Chef Igor ist nämlich ein leidenschaftlicher Weinkenner!

Ristorante Scala

Wo Ristorante Scala, Servitengasse 4, 1090 Wien

Wann 11:00 – 24:00 Uhr

Nicht einfach nur Saufen

Die Reise durch die Bierstile richtet sich an Einsteiger in die Welt der besonderen Biere, die mehr über Bier und dessen Herstellung wissen wollen, sowie bereit sind Biere abseits des Mainstreams zu probieren. Es werden ca. 8 verschiedene, internationale Bierstile, wie z.B. Lager und India Pale Ale, verkostet und erklärt. Anmeldung unter welcome@beerstorevienna.at.

Geführte Verkostung: Reise durch die Bierstile

Wo Beer Store Vienna, Wilhelmstraße 23, 1120 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 39,- Euro

Einstimmung zu den Schmucktagen

Vom 7. bis 12. November 2017 präsentieren sich rund 150 österreichische und internationale Schmuckschaffende sechs Tage lang an 28 Orten in Wien. Die Auftaktveranstaltung ist ein Vernetzungstreffen – ProgrammpartnerInnen und ExpertInnen sowie alle Schmuckinteressierten sind bei einem Get-together herzlich willkommen.

Auftakt der Wiener Schmucktage 2017

Wo MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Jazz Jam

Jeden zweiten Dienstag wird im 1019 Jazzclub gejammt. Eröffnet wird der heutige Abend von Simon Cremer an der Gitarre und Lukas Florian am Bass. Also: Instrumente einpacken und vorbei schauen!

Jazz Jam

Wo 1019 Jazzclub, Althanstrasse 14, 1090 Wien

Wann 20:30 – 0:30 Uhr

Wieviel Freie Spende

