Heute in Wien: 7.10.17

Tagestipps 7 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Um das heutige umfangreiche Programm zu packen, braucht es ein ordentliches Frühstück! Auch hierfür haben wir die perfekte Location für euch …

Very British mitten im Ersten

Das Haas & Haas Teehaus am Stephansplatz bietet das beste britische Frühstück an – hier gibt es das Englische Teefrühstück in zwei Gängen: zwei Spiegeleier, gebratener Speck, Grillwürstchen und gegrilltes Gemüse, Toast und Butter, danach einen englischen Muffin mit Mascarpone und Konfitüre, dazu eine Kanne Tee.

Frühstück im Teehaus Haas & Haas

Wo Stephansplatz 4, 1010 Wien

Wann 8:00 – 20:00 Uhr

Simmering feiert!

Auch Abseits der Hipster-Hochburgen werden kultige Straßenfeste gefeiert. Die Simmeringer Hauptstraße wird von Enkplatz bis Molitorgasse für das 58. Simmeringer Straßenfest abgesperrt. An allen Ecken hört man dann Wiener Bands, kann sich mit köstlichen Speisen versorgen und kalte Getränke genießen. Ein Flohmarkt darf natürlich auch nicht fehlen!

58. Simmeringer Straßenfest

Wo Simmeringer Hauptstraße, 1110 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Lange Nacht der Museen

Museen und Galerien öffnen heute ihre Türen für kulturinteressierte Nachtschwärmer. Neben abwechslungsreichen Ausstellungen werden viele spannende Events und Sonderveranstaltungen geboten. Besucher können aus dem reichen Angebot ihre persönlichen Highlights wählen und alle teilnehmenden Häuser und Veranstaltungen mit nur einem Ticket besuchen.

Lange Nacht der Museen

Wann 18:00 – 1:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro (Ermäßigung möglich)

Tanzen bis es hell wird

Die ehemalige Tramway-Remise Erdberg öffnet als Event-Location erstmals wieder ihre Pforten. Getanzt wird bei hervorragenden FM4-Sounds bis in die Morgenstunden!

Opening der Remise

Wo Ludwig-Koeßler-Platz, 1030 Wien

Wann 22:00 – 4:00 Uhr

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Die klassischen Wiener Kaffeehäuser in der City Wiens