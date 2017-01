Heute in Wien: 7.1.2016

Tagestipp 7 (c) STADTBEKANNT

In Laufschuhen für die Fitness strampeln, mit einem Taktstock fuchteln oder am Flohmarkt nach Schätzen und Schnäppchen wühlen – unsere heutigen Tagestipps sind was für aktive Gemüter!

Kampf dem Schweinehund!

Was haben wir uns nochmal vorgenommen für 2017? Mehr Sport, idealerweise im Freien? „Aber es ist doch viel zu kalt/windig/nass/ungemütlich draußen.“, werden jetzt viele sagen. Wir sagen: Blödsinn! Gescheit anziehen und raus mit euch! Sport ist auch im Winter möglich. Im schlimmsten Fall (also Schneesturm, -15 Grad oder Hagel) geht man halt ins Fitnesscenter.

DIY Neujahrskonzert

Vor gut einer Woche spielten die Wiener Philharmoniker das Neujahrskonzert – im Haus der Musik könnt ihr sie selber dirigieren! Aber aufgepasst: Wenn die Dirigentenleistung nicht passt, stehen die Musiker empört auf.

Haus der Musik

Wo Seilerstätte 30, 1010 Wien

Wann 10:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 13,- Euro / 9,- Euro ermäßigt

Ein Kuchen für zwischendurch

Wer dauernd Kuchen braucht, hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank! Dafür aber immer wieder einmal einen Kuchen in der Tasse. Mug Cake nennt sich der Trend – ein unkomplizierter Häferlkuchen, der in Mikrowelle oder Backrohr zubereitet wird. Das Grundrezept gibt es zum Beispiel hier. Meistertipp: Haltet euch an die Mengenangaben – sonst wird’s nichts!

Schauen und shoppen bei Mondenschein

Die Traditionsinstitution für einkaufswütige Nachteulen, kunstsinnige Flohmarktfans, Kreativköpfe und Schaulustige öffnet auch heuer wieder ihre Pforten. Ab 17:00 Uhr geht’s in der Ottakringer Brauerei los – inklusive Food Trucks und Live-Musik!

Mondscheinbazar in der Ottakringer Brauerei

Wo Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 3,- Euro / Kinder bis 12 gratis, Hunde nicht erlaubt

