Heute in Wien: 7.1.17

Tagestipps für Wien

Actionreiche Programmpunkte stehen auf dem heutigen Plan: Gutes Essen, cooler Sport und hervorragende Kultur!

Frühstücks-Action

Ab 8:00 Uhr können sich Morgenmuffel am Sonntag Zeit lassen, um im Florentin zu frühstücken. Schwer ist nur die Entscheidung: Israelischer Frühstücksmix mit Spiegelei, israelischer Gartensalat, würzige Guacamole, Thunfisch und Humus, Orientalisches Gemüseomlette oder doch lieber die klassische Wiener Variante? Da das stilvoll eingerichtete Lokal stets gut besucht ist, lohnt es sich in jedem Fall zu reservieren!

Florentin

Wo Berggasse 8, 1090 Wien

Wann 8:00 – 23:00 Uhr

Eishockey-Action

Wenn der Erstplatzierte gegen den Zweitplatzierten antritt, ist ein heißes Duell zu erwarten. Die Kufen-Cowboys der Vienna Capitals steigen gegen die Rotjacken des Rekordmeisters KAC in den Eis-Ring. Gute Stimmung ist garantiert!

Vienna Capitals vs. EC KAC

Wo Albert-Schulz-Halle, Attemsgasse 1, 1220 Wien

Wann 17:45 – 20:15 Uhr

Wieviel ab 18,- Euro (Ermäßigung möglich)

Impro-Action

Entspannt euch bei einem gemütlichen Impro-Abend mit kühlen Getränken! Frei nach euren Inspirationen entstehen witzige Charaktere, unerwartete Situationen und berührende Geschichten.

Quintessenz Impro-Bar

Wo Local, Heiligenstädter Straße 31, Bogen 217, 1190 Wien

Wann 19:30 – 21:45 Uhr

Wieviel 7,- Euro / 10,- Euro freiwilliger Förderpreis

Kabarett-Action

„Die Zukunft“, wusste schon Karl Valentin, „ist auch nicht mehr, was sie mal war.“ Das kann sein. Kann aber auch nicht sein. Schlüpfrig ist die Zukunft jedenfalls. Was man aber sicher sagen kann: Das neue Programm von Thomas Maurer liegt in der Zukunft. Zumindest für alle, die es noch nicht gesehen haben.

Thomas Maurer – Zukunft

Wo Stadtsaal, Mariahilfer Straße 81, 1060 Wien

Wann 20:00 – 22:30 Uhr

Wieviel VVK: ab 19,50 Euro

