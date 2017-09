Heute in Wien: 6.9.17

Tagestipps 6 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute erfährt ihr, wie man etwas New York-Flair in Form von Essen nach Wien bringt. Außerdem im Programm: Malerei, Musik und Tanz!

New York in Wien

In New York findet man sie an jeder Ecke, in Wien muss man ein wenig suchen, langsam aber doch setzen sie sich aber auch hier durch: Bagel-Läden. Bei uns findet ihr eine Zusammenstellung der Besten unter den Besten!

Bagels in Wien

Wasser fühlen ohne nass zu werden

Acht Künstler aus acht Regionen präsentieren ihr Bilder zum Thema Wasser. Der Veranstaltungsort könnte nicht besser passen: Ein ehemaliger Wasserbehälter der Wiener Wasserwerke. Die Ausstellung „Wasser bewegt“ läuft noch bis Sonntag.

Wasser bewegt

Wo Alte Schieberkammer, U3-Station Johnstraße, 1150 Wien

Wann Vernissage um 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Gitarre in der Kirche

Der griechische Gitarrist Fotis Nanos gibt ein Konzert in der Krypta am Petersplatz. Am Programm stehen: Piazzola-Brower, A. Lauro, J.S. Bach, N. Paganini und W. Walton.

Gitarrenkonzert Fotis Nanos

Wo Peterskirche Krypta (Eingang rechts am Kirchentor vorbei), Petersplatz 1, 1010 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro (Ermäßigung möglich)

Some like it hot

So heißt der Veranstalter einer Schnupperstunde für Lindy Hop, dem Tanzstil, der zurzeit – zurecht – so richtig boomt! Man tanzt Lindy zu Swing, Kreativität und Freude stehen dabei im Vordergrund. Wöchentlich findet irgendwo mindestens eine Veranstaltung statt.

Lindy Hop Schnupperstunde

Wo Some like it hot, Sechshauser Straße 9, 1150 Wien

Wann 19:45 – 20:45 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 5.9.17 Heute haben wir wieder einmal ein komplett durchgemischtes Programm: Bauen, Schlemmen, Hören, Lachen!

Heute in Wien: 4.9.17 Ab heute sieht man wieder Scharen von Schülern auf den Straßen ... Wer den ersten Schultag sinnvoll verarbeiten will, wir hätten da ein paar Tipps.

Heute in Wien: 3.9.17 Wir beenden eine wunderbare Woche mit einem wunderbaren Sonntag: Wir verbringen die erste Tageshälfte mit Sport und Brunch bevor wir den Nachmittag der Kaiserin und der

« Gin Sorten