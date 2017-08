Heute in Wien: 6.8.17

Tagestipps 6 (c) STADTBEKANNT

Heute dreht sich alles um Sport! Während wir den Tag selbst mit Sport beginnen, können wir am Nachmittag zwei wichtige Endrunden verfolgen: Das Finale der Beachvolleyball WM der Herren und das der Fußball EM der Damen. Zwischendurch beschäftigen wir uns mit Geschlechterrollen …

Zuerst brav selber sporteln

Beim gemeinsamen Outdoor Training im Zirkel purzeln die Kilos nur so dahin in der Sonne. Ausdauer, Koordination und Kraft sind gefragt. Mitzubringen sind Getränk, Handtuch und Trainingsmatte. Der Veranstalter „Stefan bewegt“ sorgt für einen kleinen Snack danach. Die Einzelstunde kostet 13,- Euro, einen Zehnerblock gibt’s für 100,- Euro. Anmeldung unter 0676 / 7565651.

Outdoor Training

Wo Stadtpark, 1010 Wien

Wann 9:00 – 10:00 Uhr

Wieviel 13,- Euro

Drag-Führung

Fast jeder Mensch trägt Vorstellungsbilder von Weiblichkeit und Männlichkeit mit sich herum. Kunst spiegelt diese Vorstellungen wieder oder ergänzt sie um neue Facetten – damals wie heute. Bei einer Führung im Kunsthistorischen Museum, die von einer Drag Queen gehalten wird, werden diese Vorstellungen in Frage gestellt. Anmeldung über die Links auf folgender Facebook-Seite:

Drag-Führung mit der Tiefen Kümmernis

Wo Kunsthistorisches Museum Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Wann 12:30 Uhr (Englisch), 14:30 und 16:30 Uhr (Deutsch)

Wieviel Eintritt KHM: 15,- Euro (Führung kostenlos)

Großes Finale Nummer 1

Die Wiener Donauinsel war die letzten zehn Tage Schauplatz der Beachvolleyball Weltmeisterschaft. Gestern war bereits das Finale der Damen, heute spielen die Herren um den Titel. Standardtickets werden grundsätzlich nicht verkauft. Es herrscht freier Eintritt. Da jedoch der Einlass nach dem first come first serve Prinzip gestaltet wird, empfiehlt es sich bald dort zu sein!

FIVB Beach Volleyball WM

Wo Donauinsel (zwischen Floridsdorfer Brücke und U6-/Schnellbahnbrücke), 1210 Wien

Wann Kleines Finale (3./4. Platz) um 13:45 Uhr, Großes Finale (1./2. Platz) um 15:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Großes Finale Nummer 2

Die Österreichische Fußballnationalmannschaft der Damen hat mit ihrem Sommermärchen einen regelrechten Hype ausgelöst. Heut steigt das Finale der EM in Enschede in den Niederlanden und in Wien gibt es zahlreiche Plätze, wo gepublic viewt werden kann. Beispielsweise im WUK:

WUK – EM-Quartier

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

