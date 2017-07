Heute in Wien: 6.7.17

Tagestipps 6 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Das Wetter soll heute perfekt werden. Darum verbringen wir möglichst den ganzen Tag unter freiem Himmel. Begonnen wird mit Sport, geendet mit Party!

Morgensport hat Gold im Mund

In der Früh gleich die tägliche Bewegung erledigen, dann geht der ganze Tag viel leichter von der Hand. Wer das schafft, hat unseren Respekt! Heute muss man das jedenfalls nicht alleine tun. Am Urban-Loritzplatz findet um 6:00 Uhr ein gemeinsames Stufen-Intervall-Training statt. 30 Minuten Bewegung, noch vor dem großen Verkehr. Um Anmeldung wird unter office@runtasia.at gebeten.

Stufenintervalle Hauptbücherei

Wo Hauptbücherei Wien, Urban-Loritzplatz 2a, 1070 Wien

Wann 6:00 – 6:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Summer of Movement

Auch der zweite Programmpunkt dreht sich um das Thema Bewegung: Im Rahmen des „Sommer im MQ“ wird ebenda eine kostenlose Tai Chi & Qigong Stunde angeboten. Tai Chi ist eine Chinesische Kampfsportart und bei Qigong handelt es sich um eine Entspannungs- bzw. Konzentrationstechnik.

Tai Chi & Qigong im MQ

Wo Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 9:30 – 11:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Yppenplatz-Kulinarik

Beim Dellago überzeugen nicht nur die mit viel Liebe zubereiteten Speisen, sondern auch das entspannte Ambiente und das zuvorkommende Servicepersonal. Die Preise sind aufgrund der bevorzugt biologischen Zutaten und der hohen Qualität angemessen. Bekannt ist Dellago übrigens auch wegen seines Wochenendbrunches!

Dellago

Wo Payergasse 10, 1160 Wien

Wann 8:00 – 24:00 Uhr

Beats am Dach

Wer heute brav den Morgensport am Urban-Loritzplatz mitgemacht hat, darf sich abends an gleicher Stelle mit ein paar sommerlichen Drinks belohnen. Das Lokal OBEN feiert eine nette Sommerparty auf der wunderbaren hauseigenen Dachterrasse mit super Blick über Wien.

Beats am Dach

Wo OBEN, Urban-Loritzplatz 2a, 1070 Wien

Wann 18:00 – 2:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

