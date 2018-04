Heute in Wien: 6.4.2018

Tagestipps 6 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wer in der Nähe des 15. Bezirks arbeitet, kann die Mittagspause seines letzten Arbeitstages vor dem Wochenende in der Hollerei verbringen. Am Abend fällt die Auswahl schwer: Filmabend im Filmhaus mit anschließender Eröffnungsparty, experimentelle Musik vom Café Drechsler-Trio oder lieber die ganze Nacht lang zu Techno tanzen?

Holla, die Waldfee!

In der Hollerei kommen Vegetarier und Veganer voll auf ihre Kosten, aber auch Nicht-Vegetarier werden das Fleisch nicht vermissen. Das täglich wechselnde Mittagsmenü wird immer sehr liebevoll und geschmacklich variierend zubereitet – einfach einen Blick auf die Facebook-Seite des Restaurants werfen, da wird die Hollerei-Community auf dem Laufendem gehalten.

Hollerei

Wo Hollerei, Hollergasse 9, 1150 Wien

Wann 11:30 – 23:00 Uhr

Glücksbringer

Margareten – Neubau. Neubau – Margareten. Das beliebte Filmcasino eröffnet heute mit dem Filmhaus. Kino am Spittelberg seinen zweiten Standort. Zur Eröffnung wird das Drama „Lucky“ (US) gezeigt, ab 20:00 Uhr wird der gemütliche Filmabend zu einer Eröffnungsparty und zwar mit den DJs von Can you dig it?

Lucky – Filmhaus Eröffnung

Wo Filmhaus. Kino am Spittelberg, Spittelberggasse 3, 1070 Wien

Wann 18:15 – 19:45 Uhr

Wieviel 9,65 Euro

and now… boogie!

Nach einer 10-jährigen Pause, musizierte sich die Café Drechsler Band mit ihrem neuen Album „and now… boogie!“ wieder auf die Bildfläche. Heute treten sie mit ihrem einzigartigen Musikstil in den Räumlichkeiten auf, in denen für sie 2001 alles begann: im Café Europa.

Café Drechsler live im Café Europa

Wo Café Europa, Zollergasse 8, 1070 Wien

Wann 19:30 – 5:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro

Tanz gegen den Strom

Free Partys sind die besten Partys. Les Suspects Habituell laden zu einer Partynacht, bei der zu Techhouse und Techno getanzt wird, bei der es Welcome Shots geben wird und bei der zu späterer Stund noch Snacks und „Eiszapfen“ serviert werden, ein.

Techno entgleist x f r e e p a r t y

Wo Club Auslage, Lerchenfelder Gürtel 43, 1160 Wien

Wann 23:00 – 6:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

