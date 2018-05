Heute in Wien: 6.5.2018

Tagestipps 6 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute nehmen wir an einem Filmfrühstück teil, machen ein Picknick im Park und profitieren vom Open House Day in der Nationalbibliothek. Selbstverständlich widmen wir unsere Aufmerksamkeit auch der Internationalen Gedenk- und Befreiungsfeier des KZ-Mauthausen.

Filmfrühstück

Im Zuge der NORDIALE gibt es um 11:00 Uhr ein Filmfrühstück in der Urania. Gezeigt wird „The Other Dream Team“ ein Dokumentarfilm über die inspirierende Geschichte der Basketball Nationalmannschaft von Litauen 1992.

NORDIALE 2018: Filmfrühstück – The Other Dream Team

Wo Uraniastraße 1, 1010 Wien, Österreich

Wann 10:00 – 16:00 Uhr

Gedenk- und Befreiungsfeier

Anlässlich der 73. Wiederkehr der Befreiung des KZ-Mauthausen, wird zur Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier in die KZ-Gedenkstätte Mauthausen geladen. Das Gedenkjahr 2018 widmet sich dem Thema „Flucht und Heimat“ und der Auslöschung Österreichs im Jahr 1938.

Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier 2018

Wo Mauthausen Komitee Österreich, Obere Donaustraße 97-99/4/5, 1020 Wien

Wann 11:00 – 13:00 Uhr

Freundinnen Tag in der Klimt Villa

Wir machen eine Zeitreise durch das letzte Atelier von Gustav Klimt, im Garten der Villa folgt dann der Sekt Ausklang. Für die 50 ersten Besucherinnen gibt es außerdem ein Überraschungsgeschenk.

Freundinnen Tag / Klimt Villa / Spezialführung / Sektausklang

Wo Klimt Villa WIEN, Feldmühlgasse 11, 1130 Wien

Wann 14:00 – 16:00 Uhr

Picknick im Park

Im Willi-Frank-Park gibt es heute ein großes Picknick um gemeinsam den „Tag der Regenbogenfamilien“ zu verbringen. Für Kinder gibt es eine Recycling-Werkstatt, bei der sie aus mitgebrachten Recycling-Materialien Neues basteln können. Picknick Korb nicht vergessen!

Picknick zum Tag der Regenbogenfamilien

Wo Willi Frank Park, 1050 Wien

Wann 14:00 – 18:00 Uhr

Open House in der Nationalbibliothek

Beim Open Day der größten Bibliothek Österreichs dürfen wir nicht nur einen exklusiven Blick hinter die Kulissen wagen sondern auch von dem vielfältigen Programm an Führungen, Präsentationen, Workshops für Erwachsene und Kinder und vielem mehr profitieren.

Open House: Freier Eintritt und vielfältiges Programm

Wo Österreichische Nationalbibliothek, Josefsplatz 1, 1010 Wien

Wann 10:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt

Urlaubsfeeling

Am Abend suchen wir uns ein Plätzchen in der Adria, auf einem gemütlichen Liegestuhl mit einem Mojito in der Hand und den Zehen im Sand, ist der Sonnenuntergang doppelt so schön.

Adria Wien

Wo Salztorbrücke, 1020 Wien

Wann 10:00 – 24:00 Uhr



