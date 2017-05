Heute in Wien: 6.5.2017

Tagestipp 6 (c) STADTBEKANNT

Nach Frühstück im Museumsquartier besuchen wir am Nachmittag einen Zirkus unter freiem Himmel. Danach wird´s musikalisch: ob ruhig am Lagerfeuer oder wild auf der Tanzfläche bleibt euch überlassen. Geht sich aber auch beides aus!

Frühstück im MQ

Wir Wiener lieben ja unser Museumsquartier. An warmen Sommertagen ist es immer gerappelt voll – besonders am Abend. Aber auch für das Frühstück gibt es hier heiße Adressen. Im MQdaily gibt es klassische Frühstücksgerichte in guter Bio-Qualität und fairen Preisen.

MQdaily

Wo Museumsquartier (links neben Haupteingang), Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann Frühstück von 9:00 – 18:00 Uhr

Zirkus unter freiem Himmel

Die CREAU wird als Veranstaltungsort immer beliebter. Heute findet der Zirkus Abnormal dort statt. Unter freiem Himmel gibt es Show, Spiele und Schnaps. Für das leibliche Wohl sorgt das Pastrami Baby. Auch Kinder sind willkomen! Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt.

Zirkus Abnormal

Wo CREAU, U2 Stadion, 1020 Wien

Wann 15:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro

Unplugged im Freien

Bei Schönwetter bietet sich auch die Veranstaltung von Himmel und Wasser an. Ganz ohne Strom lauscht man Gitarrenklängen unter den Sternen. Romantisch am Wasser und mit Lagerfeuer. Nehmt Decken und eure Liebsten mit!

Akustik Unplugged und Lagerfeuer

Wo Himmel und Wasser, Steinspornbrücke 1, 1220 Wien

Wann 16:00 – 21:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Swing it in eleganter Atmosphäre

In der Roten Bar des Volkstheaters heißt es wieder „Swing it!“. Mit feinstem Electro Swing wird die Tanzfläche angeheizt. In passendem Outfit gibt´s ermäßigten Eintritt!

Swing it!!! finest electro swing

Wo Rote Bar (Eingang Burggasse), Neustiftgasse 1, 1070 Wien

Wann 22:30 – 4:00 Uhr

Wieviel 9,- Euro (Vorverkauf), 12,- Euro (Abendkassa), 10,- Euro (im Swingstyle)

