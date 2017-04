Heute in Wien: 6.4.2017

6 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Frühe Osterstimmung sammeln und dabei den Bärlauch-Vorrat auffüllen ist am Vormittag angesagt. Gestärkt mit einer neapolitanischen Pizza geht es weiter zu einer musikalischen Ausstellung rund um Maria Theresia bevor der Tag bei einem Dance Battle im Loft abgeschlossen wird.

Osterstimmung

Soooo lange ist es ja gar nicht mehr bis Ostern. Und unter der Woche ist sicher weniger los als am Wochenende auf dem Ostermarkt in Schönbrunn. Aber mit dem riesigen Schlossgarten kann man sowieso nie etwas falsch machen – in der Bärlauchsaison schon gar nicht, denn vor allem im Waldstück nahe der Gloriette wird man fast immer fündig.

Ostermarkt Schloss Schönbrunn

Wo Vorplatz Schloss Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Ein bisschen Neapel …

Authentische neapolitanische Pizza geht immer! Besonders wenn diese so gut gelingt wie in der Pizzeria Via Toledo nahe dem alten AKH. Ein originaler Valoriani Pizzaofen verspricht dünne Teigscheiben mit fluffigem Rand – genau so, wie es sich gehört!

Via Toldeo Enopizzeria

Wo Laudongasse 13, 1080 Wien

Wann 12:00 – 14:30 Uhr und 17:30 – 22:30 Uhr

Täglich grüßt die Resl

Maria Theresia wäre dieses Jahr 300 Jahre alt geworden, weshalb man fast wöchentlich neue Ausstellungen rund um diese eindrucksvolle Frau besuchen könnte. Mit ihrem Verhältnis zur Musik beschäftigt sich jene im Ausstellungssaal des Musikvereins, die von heute bis Mitte Juni zu besuchen ist.

Ausstellung Maria Theresia und die Musik

Wo Musikverein Wien, Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro (Ermäßigung möglich)

Kampftanzen

Lust bei einem Dance Battle mitzumachen? Wenn nicht, dann schaut doch wenigstens zu. Im Loft messen sich Tänzer und Tänzerinnen im Modus 1 vs 1 in den Kategorien Hip Hop und Popping. Da es sicher ansteckend ist, kann man die Nacht tanzend im Loft oder einem anderen Gürtel-Club in der Nähe ausklingen lassen.

Dreistil Dance Battle

Wo The Loft, Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 Wien

Wann 21:00 – 1:00 Uhr

Wieviel 10,- EUR für Zuschauer, 5,- Euro für Tänzer (Voranmeldung auf Facebook nötig)

