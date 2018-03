Heute in Wien: 6.3.2018

Tagestipps 6 (c) STADTBEKANNT

Obwohl der graue Himmel etwas anderes vermuten lässt, bringt der heutige Dienstag viel bunte Abwechslung mit sich. Ein Schnelldurchlauf durch die Wiener Pop-Geschichte, ein farbenfrohes Mittagessen, die Ausstellungseröffnung im Belvedere 21 und – mit ein wenig Glück – ein spontanes Bilderbuch Konzert.

Ganz Wien

Von „Maschine brennt“ bis „Maschin“. Wer bis jetzt noch nicht die Zeit gefunden hat, die Ausstellung über Wiens Pop-Entwicklung zu besuchen, der sollte sie sich schleunigst nehmen. Man erlebt eine Reise durch die Wiener Pop-Geschichte, dabei gibt es jede Menge zu hören und zu sehen, wie zum Beispiel die Hotspots der Musikszene, die bedeutendsten MusikerInnen der letzten sechs Jahrzehnte und bisher unbekanntes Archivmaterial.

Ganz Wien. Eine Pop-Tour

Wo Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr, montags geschlossen

Wieviel Vollpreis: 10,-, Ermäßigter Preis: 7,-, Teilnahme an öffentlichen Führungen: Gratis

Dienstag ist Pho-Tag

Als Liebhaber der asiatisch vietnamesischen Küche kommt man nicht um einen Besuch beim Tata herum. Beim täglich wechselnden Mittagsmenü gibt es eine Auswahl an sowohl veganen, als auch fleischhaltigen Speisen. Dazu bekommt man entweder eine Tagesrolle, Tagessuppe oder Nachspeise.

Tata – Vietnamese Fusion Kitchen

Wo Tata, Seidengasse 23, 1070 Wien

Wann 11:30 – 23:00 Uhr

Das Unsichtbare wird sichtbar

Die britische Turner-Preisträgerin Rachel Whiteread ist in Wien am besten für ihr Holocaust-Denkmal am Judenplatz bekannt. Heute findet die Eröffnung der Ausstellung, in der es ab sofort einen Querschnitt durch das Werk der Künstlerin der letzten drei Jahrzehnte zu sehen gibt, im Belvedere 21 statt.

Rachel Whiteread – Belvedere 21

Wo Belvedere 21, Arsenalstraße 1, 1030 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Tickets for free

Ganz spontan und exklusiv findet heute ein FM4 Überraschungskonzert von Bilderbuch statt! Die Eintrittskarten sind gratis, aber streng limitiert. An der Ticket Verlosung kann noch bis heute 12:00 Uhr teilgenommen werden – wie genau Ihr an die Frickets kommt, könnt Ihr auf der verlinkten Facebook-Veranstaltungsseite nachlesen.

FM4 Überraschungskonzert mit Bilderbuch

Wo Porgy & Bess, Riemergasse 11, 1010 Wien

Wann 20:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Gratis

