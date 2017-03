Heute in Wien: 6.3.2017

Tagestipp 6 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute stehen vietnamesisches Street Food, Tschaikowskis Ballettklassiker „Schwanensee“ und ganz viel Schadenfreude am Programm! STADTBEKANNT verrät euch, was heute in in Wien los ist!

Vietnamesisches Street Food

Mjam mjam – sind die Baguettes gut! Das Old Quarter auf der Westbahnstraße ist Geheimtipp für die Mittagspause. Hier gibt es köstliche Baguettes gefüllt mit Schwein, Huhn oder Melanzani – sehr empfehlenswert!

Old Quarter

Wo Westbahnstraße 10, 1070 Wien

Wann 11:30 – 19:00 Uhr

Außergewöhnliche Vernissage!

Bildhauerei aus Linz trifft auf das internationale Forschungszentrum für Kulturwissenschaften – und sie berühren einander. Heraus kommen Bewegung, Skulpturen, Gerüche und womöglich Interessante Fummel Kunst! Eine sehr ungewöhnliche Ausstellung mit anschließender Party!

Interessante Fummel Kunst

Wo IFK, Reichsratsstraße 17, 1010 Wien

Wann 19:00 Uhr

Russische Ballettfreuden

Heute Abend präsentiert das Russische Nationalballett in der Wiener Stadthalle den Ballettklassiker „Schwanensee“ von Tschaikowski. Euch erwartet eine einzigartige Darbietung mit mitreißenden Tänzen, einer märchenhaften Handlung sowie opulenten Kostümen!

Schwanensee – Russisches Nationalballett

Wo Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel ab 43,54 Euro – Tickets

Comedy vom Feinsten

Ein Österreicher, ein Irländer, ein Brite und eine Schwedin bringen heute bei der interaktiven Stand-up Comedy Show „Schadenfreude“ die Gäste ordentlich zum Lachen! Egal ob man mitscherzen möchte oder einfach nur gemütlich ein Bier trinken will – Spaß ist garantiert!

Schadenfreude

Wo Beaver Brewing Company, Liechtensteinstrasse 69, 1090 Wien

Wann 20:30 Uhr (Einlass um 20:00 Uhr)

Wieviel 5,- Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Franze