Heute in Wien: 6.12.2016

Tagestipp 6 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Lustig, lustig, traleralala, bald ist Nikolausabend da – und damit höchste Zeit mit dem Backen der Weihnachtskekse zu beginnen! Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf Kokosbusserl, Vanillekipferl, Zimtsterne und Co. …

Kekse backen!

Egal ob Vanillekipferln, Zimtsterne, Kokosbusserln oder Rumkugeln – heute ist der ideale Tag um Weihnachtskekse zu backen! Wir haben ein paar Keks-Rezepte für euch zusammengesucht!

Die besten Weihnachtskeks-Rezepte

Wo zuhause oder gemeinsam mit Familie oder Freunden!

Ideenschmiede für kreative Köpfe

Lust auf Neues? Alljene, die gerne selber etwas auf die Beine stellen und vielleicht sogar eingenes Start-up entwickeln wollen, sind heute bei der Ideenschmiede genau richtig. Denn hier kann man seine Ideen teilen und gemütlich bei Kaffee und Kipferl aktiv werden!

Heureka! – Die Ideenschmiede

Wo Augasse 5-7, 1090 Wien

Wann 10:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Kostenlos, aber Anmeldung an „office@sic-vienna.at“

Weihnachtszauber mit Blick über Wien

Auch Ottakring bietet in Sachen Adventsmarkt so einiges! Besonders der Weihnachtsmarkt beim Schloss Wilheminenberg hat es uns angetan – äußerst empfehlenswert und noch ein wunderschöner Ausblick über das winterliche Wien. Was will man mehr!

Weihnachtszauber beim Schloss Wilhelminenberg

Wo Savoyenstraße 2, Wien

Wann 16:00 – 21:00 Uhr

Kunst, Schatzi!

Heute wird die Kuppelhalle des Kunsthistorisches Museum in eine spektakuläre Cocktailbar mit prunkvollen Klängen und edlen Drinks verwandelt. Mit dabei Drag Queen Tiefe Kümmernis – auf jeden Fall einen Besuch wert!

Kunstschatzi – Cocktailbar & DJ-LineUp in der Kuppelhalle

Wo Kunsthistorisches Museum, Burgring 5, 1010 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro

STADTBEKANNT



Weitere Artikel

Heute in Wien: 5.12.2016 Dieses Jahr auch wirklich brav gewesen? Wenn nicht, liebe Grüße vom Krampus! Sonst am besten einfach die heutigen Tipps von STADTBEKANNT befolgen!

Heute in Wien: 4.12.2016 Bundespräsidentenwahl 2016 - ich war dabei! Also nicht vergessen, wählen gehen! Wer diese Pflicht erfüllt hat, kann sich danach auch als Belohnung einen oder mehr

Heute in Wien: 3.12.2016 Noch keinen Plan für heute Samstag? Dann ab zum Mondscheinbazar in der Ottakringer Brauerei! Hier gibt es nämlich viele hübsche Dinge aus den Bereichen Kunst, Design

« Van der Bellen siegt in der Nachspielzeit