Heute in Wien: 6.12.17

Tagestipps für Wien

Essen, Musik, Wissen und Sport. Ausgewogener kann man die Mitte der Arbeitswoche nicht verbringen!

Hip und neu!

Crowded ist sie, very crowded, denn die gesammelte Foodie-Gemeinschaft Wiens versammelt sich momentan in der Spelunke, die damit wohl zu einer der gelungensten Neueröffnungen des Jahres zählt. In gelassener Atmosphäre lassen sich hier Steaks und Steckerlfisch genauso wie Cocktailkreationen auf höchstem Niveau genießen. Ein großes Highlight ist auch die animierte Foto-Graffiti-Wand. Klar zum entern?

Spelunke

Wo Taborstraße 1, 1020 Wien

Wann 8:00 – 2:00 Uhr

Bläserei im MQ

In Kooperation mit der Universität Für Musik Und Darstellende Kunst Wien erarbeiten mehrere Formationen des „Instituts für Konzertfach Blas- und Schlaginstrumente“ ein spezielles Programm für den „Winter im MQ“: kleine Formationen treten an verschiedenen Orten im MQ auf.

MQ Hofmusik Winter Edition: mdw

Wo MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 18:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Vortrag über die Silberscheibe

Häufig am Himmel und trotzdem kaum gesehen: Der Mond ist unser nächster Nachbar im Universum und so alltäglich, dass wir ihn wenig beachten. An diesem Abend steht er dafür im Mittelpunkt der Betrachtungen. Ihr werden staunen, was man über den Mond alles weiß …

Per Anhalter durch Tag und Nacht – Der Mond ist aufgegangen

Wo Science VHS Wien, Oswald Thomas Platz 1, 1020 Wien

Wann 19:30 – 21:00 Uhr

Wieviel 6,- Euro

Tennis für alle

Die Sports Monkeys veranstalten heute eine lustige Late Night Tennis Session für ALLE Tennisbegeisterten, egal ob Anfänger, Fortgeschritten oder Meisterschaftsspieler! Auf fünf Plätzen werden mehrere Coaches bereitstehen um eure Fragen rund um Tennis zu beantworten (Technik, Clubmitgliedschaft, Meisterschaft, USI-Kurse usw…)

Free Late Night Tennis Session

Wo LTM Tennis, Wehlistrasse 320, 1020 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

