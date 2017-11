Heute in Wien: 6.11.17

Tagestipps 6 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wein, Radfahren, Fleisch und Bildung. Der perfekte Wochenstart-Cocktail!

Oranger Wein

Orange ist die vierte Weinfarbe, die bei Weißweinen entsteht, wenn sie einer Prozedur unterzogen werden, die eigentlich typisch für Rotweine ist. Neugierig geworden? Dann testet Edeltropfen aus Österreich, Slowenien, Italien, Kroatien, der Slowakei, Moldawien, Rumänien und Georgien!

Orange Wine Festival

Wo MQ, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 14:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 35,- Euro

Radlern geht ein Licht auf!

Die Zeitumstellung ist kein Grund, das Fahrrad in den Keller zu räumen. Richtig beleuchtet und StVO-konform ausgestattet kann in Wien das ganze Jahr durchgeradelt werden. Beim Stand der Mobilitätsagentur gibt es Infos zum Radfahren in der dunklen Jahreszeit. Fehlende Reflektoren werden gratis nachgerüstet. Wer ein neues Fahrradlicht oder Kotschützer braucht, kann sich einen Ermäßigungsgutschein abholen.

Aktion Fahrradlicht

Wo Praterstern vor dem Gasthaus Hansy, 1020 Wien

Wann 16:00 – 20:00 Uhr

Geiles Fleisch

„Fleischeslust“ ist das Motto unter dem nicht alltägliche Fleischstücke in extrem limitierter Stückzahl zum Selbstkostenbeitrag einmal im Monat angeboten werden. Gestartet wird mit einem Tomahawk Steak (ca. 400g vom belgischen Kalb) mit frischem Rahm-Blattspinat, Kräuterbutter und Zwergkartoffeln. Ab sofort zu buchen nur unter restaurant@franks.at Codewort „Fleischeslust Tomahawk“ unter First Come First Serve! Buchungen nur für den Zeitraum von 6. 11. bis 12. 11. möglich!

Geiles Fleisch zum Einkaufspreis

Wo FRANK’S American Bar & Restaurant, Laurenzerberg 2, 1010 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 16,- Euro

Niemals vergessen!

Erinnern für die Zukunft. Der Einführungsvortrag und Rundgang mit ausgewählten Stationen zu dem gleichnamigen Mariahilfer Gedenkprojekt beschäftigt sich mit bleibenden Gedenkobjekten für die getöteten Opfer des NS-Terrors im 6. Bezirk.

Erinnern für die Zukunft

Wo VHS Mariahilf Neubau Josefstadt, Damböckgasse 4, 1060 Wien

Wann 17:30 – 20:30 Uhr

Wieviel 12,- Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Peter Pilz: Der tiefe Fall des Paradeguten